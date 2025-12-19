Anuncian la grilla del Canelones Suena Bien 2026: La Vela Puerca y Daniela Mercury entre los artistas programados

La Intendencia canaria anunció la grilla para su festival veraniego Canelones Suena Bien, edición 2026.

El festival tendrá recitales el jueves 29 y el sábado 31 de enero, con artistas nacionales e internacionales.

En la primera fecha, el público se encontrará con Las Cobras, Buitres y La Vela Puerca. Para el sábado, la presencia será de Røcío, Ruben Rada y Daniela Mercury.

El festival se realiza en la Manzana 0 de Atlántida y la entrada es libre.



Jueves 29 de enero



Las Cobras, Buitres y La Vela Puerca.



Sábado 31 de enero



Røcío, Ruben Rada y Daniela Mercury.



Manzana 0 - Atlántida



Entrada libre.



Vuelve el escenario natural de la música



Canelones avanza con la gente pic.twitter.com/oQHRbsxUVu — Gobierno de Canelones (@IdCanelones) December 19, 2025

