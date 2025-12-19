RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMÓ LA INTENDENCIA

Anuncian la grilla del Canelones Suena Bien 2026: La Vela Puerca y Daniela Mercury entre los artistas programados

El festival canario se realiza a fines de enero en la manzana 0 de Atlántida y la entrada es libre.

CANELONES-SUENA-BIEN

La Intendencia canaria anunció la grilla para su festival veraniego Canelones Suena Bien, edición 2026.

El festival tendrá recitales el jueves 29 y el sábado 31 de enero, con artistas nacionales e internacionales.

En la primera fecha, el público se encontrará con Las Cobras, Buitres y La Vela Puerca. Para el sábado, la presencia será de Røcío, Ruben Rada y Daniela Mercury.

El festival se realiza en la Manzana 0 de Atlántida y la entrada es libre.

