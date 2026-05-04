Anuncian el rodaje en Montevideo de una serie internacional de ficción, con inversión millonaria y actores uruguayos

La Presidencia de la República, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (Acau) y la Intendencia de Montevideo, anuncian este lunes al mediodía el rodaje en Uruguay de una serie internacional de ficción para Netflix, con una inversión cercana a los 8 millones de dólares y actores uruguayos, según supo Subrayado.

El anuncio de la filmación se hará en Torre Ejecutiva, sede del gobierno nacional, tras una reunión de los productores internacionales con el presidente Yamandú Orsi.

Una parte importante de la serie, que se ambienta en el año 2047, se filmará en Montevideo, lo que afectará calles y espacios públicos. El detalle de esta afectación se conocerá en las próximas horas.

El proyecto tiene el apoyo y la participación del Ministerio de Defensa, Ancap, Intendencia de Montevideo, Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Vivienda.

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