Ante el anuncio de la llegada de un ciclón extratropical, Bomberos emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar futuros accidentes.
Antes, durante y después: qué hacer ante la llegada de un ciclón extratropical con fuertes vientos
En caso de que se registre un siniestro o inundación, llamar al 911, señaló la vocera de Bomberos, Lohana Calleros.
La vocera de Bomberos, Lohana Calleros, explicó que cuando se sabe que habrá viento "lo mejor es tener en cuenta eso y tratar de asegurar objetos sueltos, como chapas, macetas".
"También en el caso de puertas o ventanas, fijarme que tranquen bien, y que estén bien aseguradas. Si hay canaletas o desagües ver que estén bien limpios para evitar inundaciones", detalló.
Sigue la advertencia naranja y amarilla por vientos muy fuertes y persistentes para el sureste, hasta 130 km/h
Además, para el momento en el que ocurre el evento, se llama a protegerse y no exponerse. "No salir a la calle si no es necesario, ya que el tránsito puede llegar a ocasionar alguna situación de riesgo, que caiga algún árbol, algún objeto que esté volando y demás", dijo.
Para después del evento, la recomendación es que se tenga cuidado con árboles caídos, cables sueltos y no acercarse. "Tratar también de no entrar a estructuras que estén dañadas y tampoco circular por lugares donde hay inundación. Más que nada eso", añadió.
En caso de que se registre un siniestro o inundación, llamar al 911.
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