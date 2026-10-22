Lucas Etcheverrito presenta un nuevo remate online: 22 terrenos en la costa de Rocha y una chacra en Maldonado, con financiación en cuotas

Para quienes sueñan con tener un terreno cerca del mar, proyectan construir su casa de descanso o buscan una alternativa de inversión inmobiliaria, octubre llega con nuevas oportunidades.

El rematador Lucas Etcheverrito pone a disposición una nueva selección de 22 terrenos en distintos puntos de la costa de Rocha , a los que se suma una atractiva chacra en el departamento de Maldonado, todos mediante un sistema de remate online y con amplias facilidades de financiación.

La propuesta permite acceder a propiedades mediante cuotas mensuales, con la posibilidad de financiar en dólares sin interés o en unidades indexadas, de acuerdo con las condiciones de cada inmueble.

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Los interesados ya pueden consultar fotografías, ubicaciones y características de las propiedades, así como realizar sus ofertas directamente a través de www.lucasremates.com , desde cualquier lugar del país o del exterior.

La Paloma: 17 terrenos en 96 cuotas desde U$S 140

Una de las principales propuestas de este nuevo remate se encuentra en el fraccionamiento Jean Krug, ubicado a tan solo cinco minutos de La Paloma, Playa Serena y Laguna de Rocha.

En este entorno natural, que combina tranquilidad, vegetación y cercanía a algunos de los principales atractivos de la costa rochense, se ofrecen 17 terrenos con superficies que van desde los 500 hasta los 944 m².

El fraccionamiento cuenta con excelente acceso por Ruta 10, recientemente asfaltada, y varios de sus lotes presentan muy buenas vistas.

Los terrenos se encuentran en su mayoría nivelados, limpios, arbolados y debidamente amojonados por agrimensor. Además, cuentan con la Contribución Inmobiliaria correspondiente a 2026 totalmente paga.

La financiación es uno de sus mayores atractivos: 96 cuotas, con bases desde U$S 140 mensuales, una alternativa que facilita la posibilidad de adquirir un terreno en una zona próxima al mar sin necesidad de realizar el pago total al contado.

La Esmeralda: tres nuevos terrenos desde USD 150 por mes

El balneario La Esmeralda también forma parte de esta nueva oferta, con tres terrenos que se rematan en 96 cuotas, con bases desde U$S 150 mensuales.

Ubicados en una zona de la costa de Rocha con un entorno natural característico, estos lotes representan una opción interesante tanto para quienes buscan un lugar donde construir como para quienes consideran adquirir tierra con perspectivas de inversión.

Los tres terrenos cuentan con acceso por calle y se encuentran limpios, nivelados y amojonados por agrimensor, lo que permite identificar claramente sus límites y características.

Punta del Diablo: dos terrenos en la zona de La Viuda

Otro de los destinos incluidos es Punta del Diablo, uno de los balnearios más emblemáticos del departamento de Rocha, reconocido por sus playas y su particular encanto costero.

En esta oportunidad se ofrecen dos terrenos ubicados en la zona de La Viuda, destacando uno de ellos a tan solo cinco cuadras de la playa.

Ambos lotes se encuentran limpios y amojonados por agrimensor, y se rematan con financiación en 90 cuotas, con bases de U$S 210 y U$S 520 mensuales.

Su ubicación y las facilidades de pago los convierten en una alternativa para quienes desean establecerse en el balneario, construir una vivienda de veraneo o incorporar una propiedad a su patrimonio.

Una oportunidad diferente: chacra de 3 hectáreas sobre Ruta 9, en Maldonado

Como novedad destacada de este remate, Lucas Etcheverrito incorpora una chacra ubicada en la zona de Garzón, departamento de Maldonado, sobre Ruta 9, kilómetro 176.

La propiedad cuenta con una superficie de 33.429 m², equivalentes a 3 hectáreas y 3.429 m², y presenta una característica especialmente interesante: 245 metros de frente directamente sobre Ruta 9.

Por sus dimensiones y ubicación, constituye una propuesta diferente dentro de la oferta, dirigida a quienes buscan un espacio de mayor superficie, ya sea para un proyecto personal, recreativo o como inversión.

La chacra se remata a pura cuota, en 96 mensualidades con base desde U$S 790, con la alternativa de financiar también en unidades indexadas.

Esta modalidad permite participar por una propiedad de tres hectáreas mediante un esquema de financiación mensual.

Remates online: una modalidad que permite ofertar desde cualquier lugar

La posibilidad de participar sin trasladarse al lugar del remate es una de las grandes ventajas de esta modalidad.

Desde hace más de seis años, Lucas Etcheverrito viene desarrollando remates online de terrenos financiados, siendo pionero en Uruguay en la implementación de este sistema.

A través de su plataforma, los interesados pueden recorrer virtualmente la oferta, consultar las condiciones particulares de cada inmueble y realizar sus ofertas durante varios días, utilizando únicamente una computadora, tablet o teléfono celular.

La firma rematadora combina así su experiencia y respaldo profesional con una modalidad práctica y accesible, que permite participar desde cualquier departamento del Uruguay o incluso desde el exterior.

Los terrenos ofrecidos se encuentran al día, son aptos para construir y cuentan con la documentación y titulación correspondientes para su escrituración.

Una oportunidad para invertir, proyectar una futura vivienda o concretar el sueño de tener un terreno cerca de la playa, aprovechando las facilidades de financiación.

Dos fechas de cierre: 28 y 29 de octubre

El nuevo remate online ya se encuentra habilitado para recibir ofertas y tendrá sus cierres en dos jornadas:

Miércoles 28 de octubre de 2026: cierre de los 17 terrenos del fraccionamiento Jean Krug, en La Paloma.

Jueves 29 de octubre de 2026: cierre de los 3 terrenos de La Esmeralda, los 2 terrenos de Punta del Diablo y la chacra ubicada sobre Ruta 9, en Maldonado.

Toda la información de cada propiedad, incluyendo fotografías, ubicación, condiciones de financiación y bases del remate, se encuentra disponible en la plataforma.

Para consultar los lotes y participar del remate:

www.lucasremates.com

Informes y consultas:

Rematador Lucas Etcheverrito

099 742 800 – 092 135 010