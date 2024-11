Ante críticas de Mujica, Lacalle Pou pidió "bajar la pelota, no dar manija, y que la gente decida a quién va a acompañar"

Este miércoles en Soriano Lacalle Pou fue consultado sobre estas declaraciones, y respondió: “Quedan pocas horas para una segunda vuelta y también se trata de gestionar emociones. Hay algo que todos tenemos que hacer, los dirigentes políticos, pero algunos más que otros, en mi caso como presidente de la República, que es bajar la pelota, no dar manija, y que la gente decida a quién va a acompañar. El ruido, subir el volumen, creo que no ayuda. Por lo menos yo no he actuado así en estos cuatro años y medio. Yo sé decir cosas, yo hace años seguramente que no grito pero seguramente sepa gritar, hace muchos años que no insulto, pero seguramente me salga algún insulto, cuando me martillo un dedo. Ahora, cuál es la tarea de un gobernante, si no podés unir, no podés hacer nada. Hay que mantener la calma”.