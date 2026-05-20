La Policía de Florida informó que dos delincuentes entraron a robar a una empresa de transporte en ruta 5, y que se llevaron una caja fuerte con documentos, 74.000 pesos y 2.000 dólares.
Entraron a robar a una empresa de transporte y se llevaron la caja fuerte con 74.000 pesos y 2.000 dólares
Dos delincuentes quedaron filmados cuando entraron a una empresa de transporte en ruta 5, Florida. Se llevaron la caja fuerte con documentos, 74.000 pesos y 2.000 dólares.
Los delincuentes quedaron filmados en las cámaras de seguridad, donde se observa cuando bajan y suben por las escaleras del lugar, trancan una puerta y luego arrastran la caja fuerte para llevársela.
Según el informe primario de la Policía local, el guardia de seguridad que estaba en la empresa recorría el exterior cuando entraron los ladrones.
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El robo ocurrió en la mañana del lunes 18 de mayo. Trabajó personal de Policía Científica e investiga la Fiscalía local.
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