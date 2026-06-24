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EN MEDELLÍN, COLOMBIA

Aniversario de la muerte de Carlos Gardel: se cumplen 91 años del trágico accidente aéreo de 1935

Al despedirse, de su última actuación en la radio La voz de Víctor, dijo: “No sé si volveré, porque el hombre propone y Dios dispone. Pero, es tal el encanto de esta tierra que me recibió y me despide como a un hijo propio, que no puedo decirles adiós, sino hasta siempre”.

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Hoy, se cumplen 91 años de la muerte del zorzal criollo, Carlos Gardel.

El emblemático representante del tango canción en el Río de la Plata, cuya voz fue registrada por la Unesco en 2003 en el programa Memoria del mundo, dedicado a la preservación de documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los pueblos del mundo.

El aniversario es una buena oportunidad de revisitar su obra y traer al presente clásicos como "Volver", "El día que me quieras" o "Por una cabeza".

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Un día como hoy de 1935, Carlos Gardel murió en un accidente aéreo que se produjo en Medellín, Colombia.

El artista se encontraba en plena gira. Había firmado un contrato histórico en Nueva York y el recorrido por América buscaba su consagración.

La gira recorrería Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México, pero so lo pudo completar las tres primeras etapas y el 23 de junio de 1935 brindó su última actuación, en la radio La voz de Víctor. Al despedirse, sus palabras sonaron a premonición: “No sé si volveré, porque el hombre propone y Dios dispone. Pero, es tal el encanto de esta tierra que me recibió y me despide como a un hijo propio, que no puedo decirles adiós, sino hasta siempre”.

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