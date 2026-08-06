Foo Fighters confirmó su primer show en Uruguay: será en el Centenario y estos son los detalles de venta de entradas

La banda estadounidense Foo Fighters confirmó que tocará por primera vez en Uruguay: se presentará el 23 de febrero de 2027 en el estadio Centenario, como parte de la gira internacional Take Cover Tour 2027.

Según adelantó la productora AM, el concierto reunirá clásicos que marcaron la carrera del grupo, como "Everlong", "Learn To Fly", "My Hero", "Times Like These" y "All My Life", además de canciones de su último trabajo de estudio, Your Favorite Toy, editado en 2026.

Con tres décadas de trayectoria, 12 discos de estudio y 15 premios Grammy, Foo Fighters es una de las bandas de rock más reconocidas de las últimas décadas. La formación que llegará a Montevideo estará integrada por Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffe e Ilan Rubin.

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Venta de entradas y precios

La venta de entradas será a través de ticketmaster.uy. La preventa para clientes de Itaú con tarjetas Personal Bank, Infinite y Black comenzará el 11 de agosto a las 10:00.

Un día después se habilitará para todas las tarjetas de crédito Itaú y, desde el 13 de agosto a las 10:00, podrán comprar el público en general. El canje de millas Itaú también estará disponible desde el 11 de agosto.

El precio de las entradas para Foo Fighters va desde $2.900 a $9.200.

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