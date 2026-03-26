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INFORME de 2025

ANEP presentó datos de asistencia a clases: destaca mejorías en Inicial, Primaria y UTU

Según los datos de la ANEP, en 2025 mejoró la asistencia a clases en educación Inicial, Primaria y UTU, y se mantiene estable en el liceo, pero “persiste una proporción relevante con niveles de asistencia bajos o muy bajos”.

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La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó este jueves los datos de asistencia a clases durante 2025, destacando mejorías en educación Inicial, Primaria y UTU.

El informe, al que accedió Subrayado, indica que se mantiene estable la asistencia a clases en los primeros tres años de Secundaria, aunque advierte que “persiste una proporción relevante con niveles de asistencia bajos o muy bajos”.

“A pesar de los retos persistentes, haber cambiado la tendencia a la disminución de la asistencia que se venía registrando sobre todo en educación media, es un logro que alienta a seguir trabajando en la estrategia multisectorial que ha implementado la ANEP y que muestra resultados tangibles”, concluye el informe oficial.

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Educación Inicial

“En educación inicial, 6 de cada 10 niños asistieron al menos al 80% de las clases y uno de cada cuatro alcanzó incluso niveles de asistencia iguales o superiores al 90%”, dice el informe, y agrega: “el porcentaje de estudiantes en este último tramo (de mayor asistencia) aumentó 8 puntos porcentuales respecto a 2024 (de 19,5% a 27,5%), mientras que el grupo de menor asistencia (50% de las clases o menos) se redujo en 2,3 puntos porcentuales (de 8,4% a 6,1%)”.

Primaria

“En educación primaria común, 8 de cada 10 alumnos asistieron al menos al 80% de las clases y el 45,6% lo hizo al 90% o más de las jornadas escolares. El tramo de mayor asistencia creció 10 puntos porcentuales respecto a 2024 (una mejora relativa del 29%), mientras que los dos tramos de menor asistencia se redujeron en 7 puntos, ubicándose en 1,5% (menos del 50% de las clases) y en 17,3% (entre el 50% y el 80%), respectivamente”, detalla la ANEP.

Secundaria, y 7º, 8º y 9º

“Ocho de cada 10 estudiantes de la educación secundaria general (grados 7°, 8° y 9°) asistieron en 2025 a más del 80% de los días de clase, y algo más de la mitad superó el 90%. Sin embargo, cerca del 20% mantiene niveles muy bajos de concurrencia, incluyendo un 4% que asistió a menos de la mitad de las jornadas escolares. Estos indicadores no presentan variaciones relevantes respecto a 2024, salvo una mejora leve en 7.º grado”, revela el informe.

UTU

“En la educación técnico-profesional se registra una mejora importante. En 2025, el 46% de los estudiantes de EBI asistió al menos al 80% de las jornadas escolares y el 21% alcanzó una asistencia igual o superior al 90%. Este último grupo creció de 12,6% a 20,9%, lo que representa una mejora relativa del 66%. En tanto, en 2025 disminuyó la proporción de estudiantes en los tramos de menor asistencia”, dice el documento de la ANEP.

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