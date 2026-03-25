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AVENIDA 18 DE JULIO

Directivo de Grupo Centro cuestionó cambio en proyecto de movilidad y afirmó que el túnel tenía puntos "recontravalorados"

"A mí no me comunicaron nada, simplemente tengo un signo de pregunta bien grande", sostuvo Federico Celsi.

Federico-Celsi-tunel

Federico Celsi, del Grupo Centro que nuclea a comerciantes en 18 de Julio, cuestionó el nuevo proyecto de movilidad metropolitana que descarta la construcción de un túnel bajo la avenida.

"El proyecto anterior de soterramiento en el después de obra tenía muchos puntos que eran recontravalorados para 18 de Julio: todo el arreglo de las veredas, el cambio total de agua, gas, todo lo que son los entes autónomos y todas las cosas que pasan por acá se harían de nuevo, con cámaras y eso hace que no se vea lo que se ve ahora, que cada uno que viene rompe la vereda y normalmente pone otra vereda de otro color, hasta en otro sentido, y eso habla también de la limpieza visual de las veredas", explicó Celsi.

Respecto del nuevo proyecto, pidieron a la Intendencia, que haya "una coordinación seria y acciones concretas". "A mí no me comunicaron nada, simplemente tengo un signo de pregunta bien grande. Preciso una revitalización real del centro que con este nuevo proyecto no creo que esté", afirmó.

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