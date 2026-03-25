Directivo de Grupo Centro cuestionó cambio en proyecto de movilidad y afirmó que el túnel tenía puntos "recontravalorados"

"El proyecto anterior de soterramiento en el después de obra tenía muchos puntos que eran recontravalorados para 18 de Julio: todo el arreglo de las veredas, el cambio total de agua, gas, todo lo que son los entes autónomos y todas las cosas que pasan por acá se harían de nuevo, con cámaras y eso hace que no se vea lo que se ve ahora, que cada uno que viene rompe la vereda y normalmente pone otra vereda de otro color, hasta en otro sentido, y eso habla también de la limpieza visual de las veredas", explicó Celsi.