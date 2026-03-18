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CASO JONATHAN

Diputados citan al Ministerio del Interior, Fiscalía, Poder Judicial, INAU y Anep por homicidio del adolescente Jonathan Correa

La Comisión de Población y Desarrollo citó a estas autoridades para que den explicaciones por el homicidio de Jonathan Correa a manos de su padre. Había denuncias desde el año pasado.

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La Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados convocó a las autoridades del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General de la Nación, del Poder Judicial, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para que “brinden explicaciones sobre el asesinato del joven Jonathan Correa”, dijo el diputado colorado Felipe Schipani.

Jonathan fue asesinado por su padre en la madrugada del viernes 6 de marzo. El cuerpo del adolescente fue hallado en una cuneta frente a su casa con múltiples golpes y heridas.

En setiembre del año pasado las autoridades de la UTU a la que concurría Jonathan habían hecho denuncias por malos tratos y violencia física sobre el adolescente. También había denuncias de Primaria cuando Jonathan iba a la escuela.

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El Ministerio del Interior abrió una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades de efectivos que hayan trabajado con estas denuncias.

El Poder Judicial también inició una investigación y pidió informes a los juzgados que tramitaron en su momento las denuncias.

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