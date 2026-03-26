Una a una, estas son las medidas del nuevo plan de seguridad y sus prioridades

Foto: Ministerio del Interior. Carlos Negro presenta el plan de seguridad al Consejo de Ministros.

El ministro del Interior, Carlos Negro , presentó este jueves de mañana ante el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi el plan de seguridad que se propone aplicar en este período de gobierno, con la intención de que sea una política de estado de por lo menos 10 años.

El documento que llevó Negro a la reunión de gabinete en la criolla Elías Regules (lugar elegido para este Consejo de Ministros), se articula en siete ejes estratégicos: homicidios, violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, armas de fuego, narcotráfico, ciberdelitos, sistema de justicia criminal y prevención del delito y la violencia.

Según indicó Interior, el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 plantea una estrategia de Estado que busca enfrentar el delito con más presencia en zonas con violencia, mayor prevención y uso de inteligencia para anticiparse a los problemas.

Seguí leyendo Negro afirmó que el plan de seguridad "tiene amplia participación social y política" y destacó aportes de partidos

La propuesta apunta a cambiar el enfoque de la seguridad en Uruguay, dejando atrás respuestas aisladas y de corto plazo para pasar a un modelo basado en evidencia, con coordinación entre organismos públicos y privados y acciones concretas.

El plan incluye 79 acciones y más de 130 medidas, junto a reformas normativas para atender el aumento de la violencia, nuevas modalidades delictivas, el crimen organizado y la reincidencia. Su elaboración llevó más de 150 horas de trabajo e involucró a 79 instituciones, además de aportes ciudadanos y el análisis de más de 200 estudios internacionales.

Mirá el documento que presentó el Ministerio del Interior, con un resumen del plan de seguridad.

Gacetiila PNSP

Algunas medidas

PRESENCIA POLICIAL. Refuerzo del patrullaje y ampliación del despliegue territorial en todo el país. Incorporación de más de 2.000 nuevos policías para fortalecer la presencia en las calles.

OPERATIVOS EN ZONAS CRÍTICAS. Intervenciones focalizadas basadas en inteligencia para prevenir delitos y reducir la violencia. Operativos en curso en territorios priorizados con despliegue permanente.

INTELIGENCIA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. Investigación sobre redes criminales y seguimiento de sus estructuras y financiamiento. Análisis de organizaciones nacionales e internacionales y persecución de sus circuitos económicos.

TECNOLOGÍA PARA COMBATIR EL DELITO. Incorporación de drones, ampliación de la red de videovigilancia y sistemas de análisis para mejorar la prevención. Nuevos dispositivos en rutas y ampliación de sistemas de monitoreo en todo el territorio.

CONTROL EN FRONTERAS Y RUTAS. Ampliación de controles de fronteras en coordinación con las Fuerzas Armadas. Implementación de anillos digitales para controlar el tránsito de personas y vehículos. Aumento de la regulación y control de motos y automóviles en situación irregular.

PREVENCIÓN EN LOS BARRIOS. Intervenciones integrales para reducir la violencia y mejorar la convivencia. Programa Más Barrio en cinco zonas del país con acciones coordinadas. Reducción de la cantidad de personas en situación de calle mediante la ampliación de los operativos coordinados con otros organismos públicos.

ACCIÓN CONTRA LAS ARMAS ILEGALES. Nuevas regulaciones y sanciones para reducir la circulación de armas y municiones en manos de delincuentes. Proyecto de ley para endurecer penas por porte y tráfico de armas en espacios públicos.

PROTECCIÓN PARA MUJERES E INFANCIAS. Sistema integral de respuesta ante situaciones de violencia de género y doméstica. Implementación del dispositivo Élida 360 y nuevas herramientas de evaluación de riesgo

ACCIÓN CONTRA DELITOS DIGITALES. Prevención y respuesta ante estafas y ciberdelitos. Alertas SMS en coordinación con organismos públicos, bancos y empresas financieras.

CAPACITACIÓN POLICIAL. Formación continua y especializada para mejorar la respuesta en situaciones reales. Incorporación de nuevas herramientas y entrenamiento operativo permanente.

COMISARÍAS Y PRESENCIA TERRITORIAL. Refuerzo del rol de las comisarías y despliegue de unidades en todo el país Implementación de comisarías móviles y aumento de personal en territorio.

CONTROL DEL SISTEMA PENITENCIARIO. Mejora de la seguridad y reducción de la violencia en cárceles. Construcción de centros de máxima seguridad y aumento de personal penitenciario.

REINSERCIÓN PARA REDUCIR LA REINCIDENCIA. Programas laborales y educativos para personas privadas de libertad y liberadas. Creación del Instituto Nacional de Reinserción y programas sociolaborales.

Prioridades

Mirá las ocho prioridades marcadas en el documento:

Proteger la vida como valor principal: reducir homicidios y la violencia en territorios críticos, incrementar su esclarecimiento y disminuir la impunidad.

La prioridad en las mujeres y en las infancias: disminuir de forma sostenida la violencia basada en género, mejorar los sistemas de respuesta y protección de las víctimas, fortaleciendo el acceso a la justicia, la prevención y detección temprana en ámbitos educativos, de salud, comunitarios y digitales.

No a las armas en manos de la delincuencia: controlar la circulación de armas y municiones, mejorar su trazabilidad y reforzar los controles en fronteras y circuitos de distribución.

Enfrentar al narcotráfico y a las economías criminales: desarticular redes, perseguir el dinero ilícito, reforzar los controles en fronteras y reducir el reclutamiento de adolescentes y jóvenes en territorios críticos.

Ataque a los nuevos fraudes y delitos: prevenir e investigar delitos digitales y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado a través del trabajo en conjunto con distintos actores clave.

Fortalecer el sistema de justicia y el combate al crimen: potenciar la coordinación institucional y las capacidades de investigación. Promover el fortalecimiento del sistema penitenciario y la rehabilitación.

La prevención como primera línea de protección: intervenir en territorios de mayor riesgo para reducir la violencia, promoviendo la inserción educativa y laboral y la reinserción social.

La Policía, un actor clave en el Plan: fortalecer las capacidades policiales mediante formación especializada y continua, aumentar la cantidad de efectivos y optimizar el despliegue territorial, incorporando nuevas tecnologías.

El plan completo

Plan Nacional de Seguridad_2025-2026

Otros aspectos

Por último, Interior señala que “el modelo uruguayo supone una acción firme del Estado frente al delito y, al mismo tiempo, extensión de las políticas de prevención”.

“El Plan refuerza el rol de la Policía, incorpora tecnología para el monitoreo en tiempo real, impulsa operativos focalizados en zonas críticas y desarrolla herramientas para combatir delitos digitales. Al mismo tiempo incluye acciones para mejorar el sistema penitenciario, reducir la reincidencia y fortalecer la reinserción social”, agrega.

Sostiene que “se impulsan un conjunto de reformas normativas orientadas a fortalecer la respuesta del Estado en materia de control de armas, ciberdelitos, sistema penitenciario y funcionamiento del sistema de justicia”.