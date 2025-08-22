ANEP presentará recurso de casación ante Suprema Corte de Justicia por caso de menonitas de Florida

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentará un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia ( SCJ) tras un fallo de un Tribunal de Apelaciones que le dio la razón a los padres de la comunidad menonita de Florida que no envían a sus hijos a la escuela, según indicaron a Subrayado fuentes oficiales.

El hecho tomó estado público durante la anterior administración. Las autoridades tomaron conocimiento de que un grupo de menores no concurría a un centro educativo formal, sino que lo hacían de forma virtual con un docente en el exterior, concurriendo paralelamente a una escuela de dicha comunidad.

Las autoridades denunciaron el hecho con la intención de que la Justicia obligara a los adultos a enviar a los niños a la escuela formal. Sin embargo, dos fallos judiciales le dieron la razón a los menonitas.

Desde ANEP se buscará revertir estos antecedentes y es por eso que se presentará el recurso ante la SCJ. La resolución fue tomada por el directorio de forma unánime, se indicó.

