TERCERA INSTANCIA JUDICIAL

ANEP presentará recurso de casación ante Suprema Corte de Justicia por caso de menonitas de Florida

Tras dos fallos favorables a la comunidad menonita, las autoridades de la educación buscarán revertir la situación y que los niños asistan a una escuela formal.

anep-cartel-edificio-central-letras

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentará un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia ( SCJ) tras un fallo de un Tribunal de Apelaciones que le dio la razón a los padres de la comunidad menonita de Florida que no envían a sus hijos a la escuela, según indicaron a Subrayado fuentes oficiales.

El hecho tomó estado público durante la anterior administración. Las autoridades tomaron conocimiento de que un grupo de menores no concurría a un centro educativo formal, sino que lo hacían de forma virtual con un docente en el exterior, concurriendo paralelamente a una escuela de dicha comunidad.

Las autoridades denunciaron el hecho con la intención de que la Justicia obligara a los adultos a enviar a los niños a la escuela formal. Sin embargo, dos fallos judiciales le dieron la razón a los menonitas.

Desde ANEP se buscará revertir estos antecedentes y es por eso que se presentará el recurso ante la SCJ. La resolución fue tomada por el directorio de forma unánime, se indicó.

Foto: Subrayado.
Foto: Subrayado. Edificio donde ocurrió el homicidio, en Barrio Sur. video
