ANEP presenta programa para duplicar la cobertura de alimentación en educación media

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presenta este martes de tarde cambios al programa de alimentación en educación media.

El objetivo, dice el comunicado de la ANEP, es “fortalecer el programa para duplicar la cobertura de estudiantes alcanzando a unos 40.000 adolescentes y jóvenes”.

La presentación será a la hora 13:30 en la sede central de la ANEP, a cargo del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) Pablo Caggiani.

Noticia en desarrollo.

Temas de la nota ANEP

Alimentación

educación media