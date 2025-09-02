RECIBÍ EL NEWSLETTER
EDUCACIÓN

ANEP presenta programa para duplicar la cobertura de alimentación en educación media

El programa de alimentación en educación media pretende alcanzar a 40.000 adolescentes y jóvenes, dice el informe de la ANEP.

anep-edificio-central-montevideo

El objetivo, dice el comunicado de la ANEP, es “fortalecer el programa para duplicar la cobertura de estudiantes alcanzando a unos 40.000 adolescentes y jóvenes”.

La presentación será a la hora 13:30 en la sede central de la ANEP, a cargo del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) Pablo Caggiani.

anep resolvio suspender el control de asistencia de estudiantes a traves de camaras con reconocimiento facial
Seguí leyendo

ANEP resolvió suspender el control de asistencia de estudiantes a través de cámaras con reconocimiento facial

Noticia en desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados graves tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe concluye que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"
zona franca

Empresa en zona franca uruguaya despide a 265 trabajadores tras alegar que un cliente dejó de contratar
hay condenados y una imputada

"Viudas negras" en Montevideo: encuentros luego de conversación por Tinder terminaron con hombres drogados y robados

Te puede interesar

Orsi sobre los nuevos impuestos en el presupuesto: Con las cifras reales de los compromisos y el déficit, hay que ajustar un poco video
NUEVOS IMPUESTOS EN EL PRESUPUESTO

Orsi sobre los nuevos impuestos en el presupuesto: "Con las cifras reales de los compromisos y el déficit, hay que ajustar un poco"
Imágenes cedidas a Subrayado. video
quedaron filmados

Con arma de alto poder de fuego, delincuentes rapiñaron una distribuidora en Lezica y prendieron fuego un auto
Foto: FocoUy.
INFORME DE METEOROLOGÍA

Varias localidades bajo advertencia de Inumet por tormentas puntualmente fuertes

Dejá tu comentario