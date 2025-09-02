ANEP presenta programa para duplicar la cobertura de alimentación en educación media

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presenta este martes de tarde cambios al programa de alimentación en educación media.
El programa de alimentación en educación media pretende alcanzar a 40.000 adolescentes y jóvenes, dice el informe de la ANEP.
El objetivo, dice el comunicado de la ANEP, es “fortalecer el programa para duplicar la cobertura de estudiantes alcanzando a unos 40.000 adolescentes y jóvenes”.
La presentación será a la hora 13:30 en la sede central de la ANEP, a cargo del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) Pablo Caggiani.
Noticia en desarrollo.
