ANEP intervino en Escuela N° 188 por denuncias cruzadas entre padres y docentes; trabaja equipo de Escuela Disfrutables

ANEP intervino en el caso de las denuncias cruzadas tras una situación de tensión que ocurrió entre padres y docentes de la Escuela N° 188 de Villa Nelly, en La Paz, en el departamento de Canelones.

Las acusaciones son contra un docente de educación musical por presuntas agresiones verbales y físicas hacia alumnos. Los padres además, manifestaron diferencias con la directora del centro de estudios.

El inspector de Primaria de zona oeste, Raúl López, dijo que un equipo del programa Escuelas Disfrutables trabaja en la escuela al igual que las inspectoras. "Hoy se sigue trabajando en el caso analizando distintos elementos a los efectos de escuchar los planteos de los estudiantes".

Y añadió: "Se hizo una reunión con el profesor, con los padres (...) manifestaron cuáles eran las preocupaciones, algunas manifestaciones que consideraban que no eran de recibo".

El pasado viernes se realizó una manifestación por parte de los padres y hubo una reunión, pero no asistió el docente en cuestión; en la instancia participaron autoridades de ANEP y la directora del centro.

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que los padres denunciaron que un docente de música agredió en varias ocasiones a alumnos tanto verbal como físicamente.

"Vinimos a plantearle un problema que habíamos tenido con nuestra hija que está en 5°. Ella las trató de cobardes, a ella y a otra compañera más y que solo estaban en la escuela solo para chusmear. Nosotros entramos a plantearle eso a la directora y no nos supo responder de buena manera. Lo único que nos dijo a los gritos fue que ella era la dueña del circo y que ella era la que mandaba, que del portón para adentro mandaba ella y que se hacía lo que ella quería".

Y agregó: "Nosotros nunca le faltamos el respeto (...) a las niñas les dijo son cobardes, acá están solo para chusmear. Les cerró las ventanas y las cortinas de donde ellas estaban sentadas".

Natalia comentó que plantearon además, el maltrato que hizo el profesor de música. "Mi hija le explicó cómo la agarra del brazo, les retuerce la túnica y ella dice que es todo mentira y que los niños mienten. La solución que te da es que los saques".

Por su parte, la delegada de Ademu, Sonja Torino, dijo que lamentan mucho la situación de violencia que se generó y que apuestan a que no ocurran este tipo de incidentes en los centros educativos.