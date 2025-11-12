RECIBÍ EL NEWSLETTER
EDUCACIÓN

ANEP implementará protocolo y Campaña de bien público ante hechos de violencia en centros educativos

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, entiende que las instituciones educativas tienen que abordar los temas de convivencia, de relacionamiento y de resolución de conflictos.

anep-fachada-sede-montevideo

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo en rueda de prensa que trabajan junto al Ministerio del Interior y a la Dirección de Derechos Humanos en estos temas que son complejos ya que no son solo un tema de la Policía.

El jerarca entiende que las instituciones educativas tienen que abordar los temas de convivencia, de relacionamiento y de resolución de conflictos.

caggiani sobre desafiliacion de ademu: es una decision legitima, de una organizacion sindical, que uno no comprende
Caggiani sobre desafiliación de Ademu: "Es una decisión legítima, de una organización sindical, que uno no comprende"

Por su parte, el coordinador de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), José Olivera, señaló que finalizaron la redacción del protocolo de actuación, de carácter integral, que refiere a la responsabilidad que tiene la administración de brindar seguridad y las condiciones de trabajo a los funcionarios de los centros educativos.

Las mismas van desde el apoyo psicológico, social y jurídico hasta la responsabilidad de la administración de asumir la defensa de esos trabajadores en instancias de denuncias ante la Policía o la Justicia.

En otro orden de temas, Caggiani se refirió al trabajo en el calendario escolar para cubrir horas en 2026 y señaló que este año hubo "miles de horas sin cubrir".

Además, manifestó preocupación por las propuestas políticas de la administración anterior que quedaron sin financiamiento. Entre ellas destacó el acompañamiento, el déficit en el Consejo de Educación.

"Dejaron la caja toda rota y si el Parlamento no nos arrima algún peso eso va a tener dificultades. Esto va a tener consecuencias en materia de cómo los docentes conforman sus cargos y sus horas".

EDUCACION 2026

