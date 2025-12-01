ANEP informó que este lunes comenzaron las inscripciones para las escuelas de verano

Las inscripciones para las escuelas de verano comenzaron este lunes 1 de diciembre y hay tiempo de anotarse hasta el viernes 12 mediante la plataforma Gurí Familia, informó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Las inscripciones para las escuelas de verano se realizan desde este lunes a través de plataforma Gurí Familia.
Podrán participar niñas y niños que asistan a escuelas públicas de todo el país, inscribiéndose para asistir a una de las escuelas sede.
El programa escuelas de verano se desarrollará del 8 de enero al 5 de febrero y beneficiará a más de 10.000 niños, señala el comunicado de la ANEP.
La propuesta de verano incluye actividades recreativas, alimentación, y talleres con un enfoque lúdico y pedagógico.
Cada escuela sede donde funcionará el programa presenta un proyecto que desarrolla durante la temporada de verano 2026.
Los centros educativos funcionarán de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas en todo el país, con excepción de Maldonado donde el horario se extiende hasta las 17:00.
