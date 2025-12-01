RECIBÍ EL NEWSLETTER
del 8 de enero al 5 de febrero

ANEP informó que este lunes comenzaron las inscripciones para las escuelas de verano

Las inscripciones para las escuelas de verano se realizan desde este lunes a través de plataforma Gurí Familia.

Las inscripciones para las escuelas de verano comenzaron este lunes 1 de diciembre y hay tiempo de anotarse hasta el viernes 12 mediante la plataforma Gurí Familia, informó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Podrán participar niñas y niños que asistan a escuelas públicas de todo el país, inscribiéndose para asistir a una de las escuelas sede.

El programa escuelas de verano se desarrollará del 8 de enero al 5 de febrero y beneficiará a más de 10.000 niños, señala el comunicado de la ANEP.

La propuesta de verano incluye actividades recreativas, alimentación, y talleres con un enfoque lúdico y pedagógico.

Cada escuela sede donde funcionará el programa presenta un proyecto que desarrolla durante la temporada de verano 2026.

Los centros educativos funcionarán de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas en todo el país, con excepción de Maldonado donde el horario se extiende hasta las 17:00.

