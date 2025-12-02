RECIBÍ EL NEWSLETTER
PAREJA DE MARSET

Paraguay: autoridades sospechan que internación de García Troche sea estrategia para fuga; su abogado habló

Está estable, y los primeros estudios, incluida una tomografía, descartaron sangrados o tumores cerebrales, y también un consumo reciente de drogas, informaron en Paraguay.

garcia-troche

El abogado de Gianina García Troche y Sebastián Marset, Santiago Moratorio, criticó el actuar de las autoridades carcelarias de Paraguay, remarcó el deterioro de salud de su defendida e insiste que debe cumplir con la prisión preventiva de forma domiciliaria.

Moratorio aseguró que "la situación es bastante preocupante" y que "ahora tuvo un status convulsivo no refractario, un tema neurológico bastante crítico y con riesgo de que se pueda agravar aún más".

El abogado dijo que les fueron negadas solicitudes para que la atiendan neurólogos.

esposa de marset fue internada en cti tras sufrir convulsiones en la carcel de paraguay donde esta recluida
Seguí leyendo

Esposa de Marset fue internada en CTI tras sufrir convulsiones en la cárcel de Paraguay donde está recluida

García Troche, pareja del narcotraficante uruguayo Marset, sufrió tres episodios de convulsiones que obligaron a trasladarla de urgencia al Hospital Militar.

El director del hospital, Darío Fretes, explicó que ingresó cerca de la medianoche y que un equipo de especialistas —neurólogo, ginecólogo y clínico— está evaluando su cuadro.

Está estable, y los primeros estudios, incluida una tomografía, descartaron sangrados o tumores cerebrales, y también un consumo reciente de drogas.

La internación desató un fuerte operativo policial alrededor del sanatorio, con custodia reforzada e incluso sobrevuelo de la Fuerza Aérea.

Desde el gobierno paraguayo aseguraron que se busca garantizar tanto la seguridad como la atención médica.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, advirtió que este tipo de episodios podrían formar parte de estrategias de fuga usadas por criminales de alto perfil, que simulan problemas de salud para salir momentáneamente del penal.

García Troche, extraditada desde España en mayo, declaró hace semanas que no es la esposa de Marset, que está separada de él desde 2023 y que niega pertenecer a una organización criminal o haber participado en maniobras de lavado de dinero.

ABOGADO MARSET

Temas de la nota

Lo más visto

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
METEOROLOGÍA

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
INVESTIGAN COMO MUERTE DUDOSA

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
ACUSADA DE LAVADO DE ACTIVOS

Esposa de Marset fue internada en CTI tras sufrir convulsiones en la cárcel de Paraguay donde está recluida
ANUNCIÓ NUBEL CISNEROS

Empieza a gestarse una ola de calor con temperaturas de hasta 44°C en el norte y térmicas superiores
SALUD DEL ESTADO

Auditorías en ASSE: Cipriani dijo que está "totalmente tranquilo", y Danza que "de momento" ninguna pasó a la justicia

Te puede interesar

Prisión preventiva para el hombre investigado por violación de trabajadoras sexuales en San Carlos video
Policiales

Prisión preventiva para el hombre investigado por violación de trabajadoras sexuales en San Carlos
Dos condenas por homicidio y otra por encubrimiento por crimen en Artigas: la víctima recibió seis disparos
DIEZ AÑOS DE CÁRCEL PARA AUTOR Y COAUTOR

Dos condenas por homicidio y otra por encubrimiento por crimen en Artigas: la víctima recibió seis disparos
Oddone se reunió en París con autoridades de OCDE por acercamiento de Uruguay a organización de países desarrollados
AGENDA EN EUROPA

Oddone se reunió en París con autoridades de OCDE por acercamiento de Uruguay a organización de países desarrollados

Dejá tu comentario