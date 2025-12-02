Paraguay: autoridades sospechan que internación de García Troche sea estrategia para fuga; su abogado habló

El abogado de Gianina García Troche y Sebastián Marset , Santiago Moratorio, criticó el actuar de las autoridades carcelarias de Paraguay , remarcó el deterioro de salud de su defendida e insiste que debe cumplir con la prisión preventiva de forma domiciliaria.

Moratorio aseguró que "la situación es bastante preocupante" y que "ahora tuvo un status convulsivo no refractario, un tema neurológico bastante crítico y con riesgo de que se pueda agravar aún más".

El abogado dijo que les fueron negadas solicitudes para que la atiendan neurólogos.

García Troche, pareja del narcotraficante uruguayo Marset, sufrió tres episodios de convulsiones que obligaron a trasladarla de urgencia al Hospital Militar.

El director del hospital, Darío Fretes, explicó que ingresó cerca de la medianoche y que un equipo de especialistas —neurólogo, ginecólogo y clínico— está evaluando su cuadro.

Está estable, y los primeros estudios, incluida una tomografía, descartaron sangrados o tumores cerebrales, y también un consumo reciente de drogas.

La internación desató un fuerte operativo policial alrededor del sanatorio, con custodia reforzada e incluso sobrevuelo de la Fuerza Aérea.

Desde el gobierno paraguayo aseguraron que se busca garantizar tanto la seguridad como la atención médica.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, advirtió que este tipo de episodios podrían formar parte de estrategias de fuga usadas por criminales de alto perfil, que simulan problemas de salud para salir momentáneamente del penal.

García Troche, extraditada desde España en mayo, declaró hace semanas que no es la esposa de Marset, que está separada de él desde 2023 y que niega pertenecer a una organización criminal o haber participado en maniobras de lavado de dinero.