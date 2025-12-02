RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACUSADA DE LAVADO DE ACTIVOS

Esposa de Marset fue internada en CTI tras sufrir convulsiones en la cárcel de Paraguay donde está recluida

Gianina García Troche, esposa del narco uruguayo Sebastián Marset, fue trasladada de urgencia al CTI del hospital Militar de Asunción tras sufrir convulsiones en la cárcel donde está presa.

Gianina García Troche, la esposa del narco uruguayo Sebastián Marset, fue trasladada de urgencia el lunes de noche al CTI del hospital Militar de Asunción (Paraguay) tras sufrir convulsiones en la cárcel donde está presa tras ser extraditada desde España acusada de lavado de activos y operaciones vinculadas al narcotráfico.

El sitio de noticias ABC de Paraguay cita este martes de mañana al director del hospital Militar Central de Asunción Darío Fretes, quien informó que García Troche sigue internada en cuidados intensivos por precaución, pero que ya está fuera de peligro.

El médico señaló que la mujer sufrió convulsiones el lunes de noche en la cárcel militar de Viñas Cue, y que por eso fue trasladada de urgencia al hospital.

Dijo que llegó inconsciente y que tras recibir medicación mejoró, y que este martes está sin respirador artificial, monitoreada “para evitar que vuelva a tener convulsiones”.

La pareja de Marset (ha dicho que en realidad nunca se casaron) fue detenida en julio de 2024 en el aeropuerto Barajas de Madrid tras viajar desde Dubai, donde se presumía que estaba con el narco uruguayo prófugo desde fines de 2021.

Tras un largo proceso judicial fue extraditada a Paraguay, donde es investigada por su vinculación con los negocios ilegales de Marset (narcotráfico y lavado de dinero).

Marset apareció armado hace pocas semanas en un video, junto a un grupo de personas también armadas y con sus rostros cubiertos. Allí amenazó a un supuesto delator que dijo que el narco estaba escondido en Bolivia.

Marset dijo allí que podía moverse con facilidad de un país a otro de la región y amenazó con iniciar una guerra “con el que sea” si los iban a buscar.

