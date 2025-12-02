Fue imputado con prisión preventiva el hombre de 27 años investigado por abusar sexualmente y agredir a trabajadoras sexuales en San Carlos. En total fueron cinco las denuncias.
Prisión preventiva para el hombre investigado por violación de trabajadoras sexuales en San Carlos
"Gracias a que se busca ayuda a través de diferentes redes sociales, se logra ubicar la identidad de la persona y cuatro mujeres más denuncian", sostuvo la fiscal del caso.
La fiscal del caso, Fiorella Marzano, detalló que la formalización fue por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, en concurso fuera de la reiteración, con reiterados delitos de violencia privada.
"Hace cuatro días recibimos una denuncia de una mujer que habría sido víctima. Ella estaba realizando sus tareas de trabajo de servicio sexual a través de una página, se concreta un encuentro y se da la situación abusiva. Gracias a que se busca ayuda a través de diferentes redes sociales, se logra ubicar la identidad de la persona y cuatro mujeres más denuncian hechos de análogas características. Ninguna de ellas se conocía entre sí y estaban en la misma situación", sostuvo la fiscal.
