Alta mortandad de abejas afecta a productores y alarma a especialistas: "No tiene precedente"

Alerta en Uruguay por la mortandad alta de abejas , con al menos 11 mil colmenas afectadas, sobre todo en departamentos que están del Río Negro al sur del país.

La entomóloga y apicultora Estela Santos está trabajando en la recolección de muestras de abejas muertas en distintas chacras, para remitirlas al laboratorio del Centro Universitario en Paysandú. Allí investigan las moléculas químicas que puedan estar implicadas en la mortandad.

"Es muy grave porque no tiene precedente. Soy apicultora de hace mucho tiempo, investigadora también, estoy en contacto con el sector productivo, distintas gremiales. Sabemos que hay eventos de mortandad de colmenas algunos años, relacionada al uso agrícola del entorno, pero como este año nunca lo habíamos registrado", resaltó Santos.

Lo que se presume es que está relacionado al uso de productos químicos y que se deberá trabajar al respecto a nivel ministeriales, para corregirlo.

"Todos los casos están envueltos en un entorno agrícola, estamos en un momento del año donde se recambian cultivos, terminó el cultivo de invierno, que se secan, se usan productos para cerrar esos granos, y enseguida se implantan otros, entonces se curan, se protegen, y en ese intervalo uno u otro cultivo, alguno de los productos que se aplicaron terminó mostrándonos esto en las colmenas", sostuvo Santos.

"Tenemos un reporte de entorno de 50 productores, que se animaron a llamarnos, a compartirnos sus datos, lo que está pasando en sus predios productivos, que enumeran a más de 11 mil colmenas afectadas por estos agroquímicos, todas con los mismos síntomas, mortandad de muchas pecoreadoras, y muerte completa de la unidad productiva. Aproximadamente 3.000 colmenas ya desaparecieron, que implica un gasto económico para el productor, por tener que reponerlo. Perdimos la producción de miel que se espera todo el año, hasta este momento de floración de la primavera. Y nos queda apenas algunos recursos florales para adelante y muchos productores haciendo un esfuerzo enorme por buscar esa floración", explicó la especialista.

"Está todo caótico", aseguró. Además de los efectos a nivel productivo y económicos, es una señal de que hay un problema a nivel ambiental.

"Sin duda el problema es más grande y ambiental porque estas abejas son un monitor ambiental. Si el apicultor nos está mostrando que tiene sus abejas muertas, hay millones de otros insectos que también han sido afectados, pero simplemente no los estamos monitoreando y nadie los ve", agregó Santos. Lo que se genera es un desequilibrio.