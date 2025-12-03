Un choque entre un ómnibus de Coetc y un patrullero se registró este miércoles de mañana en el cruce de Joanicó y Félix Laborde, en la Unión.
Choque entre un ómnibus y un patrullero en Joanicó y Félix Laborde provoca desvíos en el tránsito
El ómnibus iba expreso por la calle Joanicó y el móvil de la Policía, que circulaba por Laborde, se dirigía a atender un llamado. Un policía resultó lesionado y debió ser trasladado.
De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, el ómnibus iba expreso por la calle Joanicó y el móvil de la Policía, que circulaba por Laborde, se dirigía a atender un llamado.
Producto del impacto, el patrullero giró y terminó sobre la vereda al costado de un almacén, ubicado en la esquina. Un policía resultó lesionado y debió ser trasladado.
El siniestro de tránsito obligó al corte de la circulación en el tránsito por la zona. Desde 8 de Octubre hacia Laborde y Joanicó desde Silvestre Pérez hasta Lindoro Forteza.
