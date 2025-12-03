RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA UNIÓN

Choque entre un ómnibus y un patrullero en Joanicó y Félix Laborde provoca desvíos en el tránsito

El ómnibus iba expreso por la calle Joanicó y el móvil de la Policía, que circulaba por Laborde, se dirigía a atender un llamado. Un policía resultó lesionado y debió ser trasladado.

CHOQUE-UNION-2
choque-patrullero-omnibus
CHOQUE-UNION-3

Un choque entre un ómnibus de Coetc y un patrullero se registró este miércoles de mañana en el cruce de Joanicó y Félix Laborde, en la Unión.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, el ómnibus iba expreso por la calle Joanicó y el móvil de la Policía, que circulaba por Laborde, se dirigía a atender un llamado.

Producto del impacto, el patrullero giró y terminó sobre la vereda al costado de un almacén, ubicado en la esquina. Un policía resultó lesionado y debió ser trasladado.

delincuentes se hicieron pasar por familiares y estafaron a anciana, que pidio mas de $400.000 en prestamos
Delincuentes se hicieron pasar por familiares y estafaron a anciana, que pidió más de $400.000 en préstamos

El siniestro de tránsito obligó al corte de la circulación en el tránsito por la zona. Desde 8 de Octubre hacia Laborde y Joanicó desde Silvestre Pérez hasta Lindoro Forteza.

