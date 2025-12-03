Delincuentes se hicieron pasar por familiares y estafaron a una anciana, que pidió más de 400 mil pesos en préstamos

Una anciana de 86 años fue víctima de una estafa mediante engaño telefónico en Salto .

Para la maniobra, desconocidos se hicieron pasar por un familiar que solicitaba dinero con la excusa de realizar arreglos en una vivienda en Buenos Aires, informó la Policía de Salto.

Según los funcionarios policiales, "la víctima, convencida de la urgencia, accedió a múltiples préstamos en distintas instituciones financieras por un total de 465.690, además de realizar seis giros por un monto de $126.682 a través de una red de cobranzas".

Dijeron que, posteriormente, "un hombre no identificado se presentó en su domicilio para retirar el dinero".

El hecho fue detectado cuando un funcionario de la red de cobranzas alertó a un familiar, quien finalmente confirmó que la supuesta situación de emergencia era falsa.

La investigación está a cargo del personal de Delitos Complejos, y ya se identificó a una persona vinculada con los giros realizados. El caso fue puesto en conocimiento de Fiscalía y continúa bajo investigación.