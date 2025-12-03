RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALTO

Delincuentes se hicieron pasar por familiares y estafaron a una anciana, que pidió más de 400 mil pesos en préstamos

La detección de la estafa fue de un funcionario de una red de cobranzas, que alertó a familiares de la víctima. Hay un delincuente identificado.

estafa-anciana-cuento-del-tio.jpg

Para la maniobra, desconocidos se hicieron pasar por un familiar que solicitaba dinero con la excusa de realizar arreglos en una vivienda en Buenos Aires, informó la Policía de Salto.

Según los funcionarios policiales, "la víctima, convencida de la urgencia, accedió a múltiples préstamos en distintas instituciones financieras por un total de 465.690, además de realizar seis giros por un monto de $126.682 a través de una red de cobranzas".

choque entre un omnibus y un patrullero en joanico y felix laborde provoca desvios en el transito
Seguí leyendo

Choque entre un ómnibus y un patrullero en Joanicó y Félix Laborde provoca desvíos en el tránsito

Dijeron que, posteriormente, "un hombre no identificado se presentó en su domicilio para retirar el dinero".

El hecho fue detectado cuando un funcionario de la red de cobranzas alertó a un familiar, quien finalmente confirmó que la supuesta situación de emergencia era falsa.

La investigación está a cargo del personal de Delitos Complejos, y ya se identificó a una persona vinculada con los giros realizados. El caso fue puesto en conocimiento de Fiscalía y continúa bajo investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
METEOROLOGÍA

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
Policiales

Prisión preventiva para el hombre investigado por violación de trabajadoras sexuales en San Carlos
ESTUDIAN INSECTOS MUERTOS

Alta mortandad de abejas afecta a productores y alarma a especialistas: "No tiene precedente"
PAREJA DE MARSET

Paraguay: autoridades sospechan que internación de García Troche sea estrategia para fuga; su abogado habló
PUNTA CARRETAS

Dos hombres se atrincheraron en un auto en la rambla y 21 de Setiembre; negociadores trabajaron en el lugar

Te puede interesar

El Índice de Precios del Consumo subió 0,14% en noviembre y la inflación anual bajó a 4,09%
DATOS DEL INE

El Índice de Precios del Consumo subió 0,14% en noviembre y la inflación anual bajó a 4,09%
Dos extrabajadores de Claldy inician huelga de hambre por despidos; la empresa niega que sea antisindical video
CONFLICTO

Dos extrabajadores de Claldy inician huelga de hambre por despidos; la empresa niega que sea antisindical
Foto: Subrayado. 
tránsito en montevideo

Varios cortes de tránsito en el Centro de Montevideo por una marcha este miércoles de tarde

Dejá tu comentario