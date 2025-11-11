RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENTE DE ANEP

Caggiani sobre desafiliación de Ademu: "Es una decisión legítima de una organización sindical que uno no comprende"

El presidente de ANEP dijo a Subrayado que no realizará más comentarios y que no implica un quiebre en la relación con el sindicato.

pablo-caggiani-anep-ademu

Pablo Caggiani fue desafiliado en las últimas horas de la Asociación de Maestros de Uruguay de Montevideo (Ademu).

Tras ser consultado por Subrayado, el presidente de la ANEP dijo que se trata de una decisión legítima de una organización sindical que no comprende. "No creo que sea necesario hacer más comentarios respecto al tema".

Caggiani señaló que la desafiliación no implica un quiebre en la relación con el sindicato ni con ningún otro que tenga relación con ANEP.

En la pasada jornada, el presidente de la Anep dio a conocer la noticia a través de su cuenta de la red social X:

"Me acabo de enterar que mañana hay clases y eso es parte de todo lo que se trabajó. Además me desafilian de Ademu junto a la mitad de las maestras de Montevideo. Las decisiones colectivas se acatan aunque sea difícil comprenderlas. El río da muchas vueltas pero sabe dónde va".

El jerarca fue consultado además por el cese de la medida de paro por parte del sindicato y destacó que lo importante es el retorno a las clases.

"Se construyeron un conjunto de acuerdos de trabajos entre Primaria, Codicen, el propio Presidente de la República y las organizaciones de Magisterio en cuáles eran los procesos para trabajar dentro de esa institución en particular, pero además fuera de esa institución qué otros programas se podían sumar para abordar tanto los temas de seguridad, de convivencia como el abordaje de lo que es un episodio de violencia del tipo que se vivió la semana pasada".

Y agregó: "En el caso de esta escuela concreta se estuvo trabajando en primaria con el colectivo docente, el equipo de Escuelas Disfrutables, el Ministerio del Interior, participó Pelota al medio, pero también la subsecretaria. Se está intentando rodear esto para que se pueda trabajar de la mejor manera posible a partir del día de mañana".

Ademu desafilió a Pablo Caggiani (foto).
