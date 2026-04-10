Andrea Tuana: "No sé por qué la justicia no toma la palabra de los especialistas para comprender por qué Moisés actuó como actuó"

“La gente dice, no puede ser que este chiquilín tenga que ir 12 años preso después de todo lo que vivió”, comentó Tuana en referencia a los abusos sexuales y la violencia que el padre ejerció durante muchos años sobre las hermanas de Moisés y su madre.

“Insisto, no significa promover la justicia por mano propia y promover de que bueno, ta, entonces matás a tu agresor y ya está. No. Todos comprendemos la legítima defensa, cuando tu vida corre riesgo. Esto también es una legítima defensa, con otras condiciones”, agregó Tuana, y citó a expertos que estudiaron y explican cómo funciona “el trauma complejo crónico, continuo”.

“Vos no salís de ese estado de que tu vida peligra y corre riesgo, aunque hayan pasado 10 años o 15 años”, dijo Tuana, en referencia a que los abusos sexuales sobre las hermanas de Moisés, por parte del padre, habían ocurrido años atrás.

Lo que ocurrió, contó Tuana, es que ahora Moisés se enteró con detalles de todos los abusos sexuales a sus hermanas por parte de su padre, y fue entonces cuando cometió el crimen.

“Ahí Moisés se entera de muchos detalles aberrantes que él no sabía. Eso vuelve a reactivar todo. Y habla con su hermana y se entera de más detalles, y habla con la otra hermana que nunca había hablado de su abuso sexual, y también se entera de detalles aberrantes. Todo eso reactiva la situación de violencia como si fuese en el momento. Eso es lo que hay que comprender y por eso no se puede juzgar con el sentido común, hay que juzgar con evidencia científica y para eso están los especialistas”, explicó.

“No sé qué pasó y por qué el sistema de justicia no toma la palabra de los especialistas para comprender por qué Moisés actuó como actuó”, concluyó Tuana, en referencia a la decisión de la fiscal y la jueza de condenarlo con 12 años de cárcel por el homicidio de su padre.