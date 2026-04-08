Condenan a 12 años de cárcel a Moisés Martínez, el joven de 28 años que mató a su padre tras años de abuso

La Justicia condenó a 12 años de cárcel a Moisés Martínez , el joven de 28 años que mató a su padre tras años de abuso contra él y su familia. La condena es como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado.

"No se dieron a mi juicio los presupuestos del artículo 36. Sí la pena fue fijada de acuerdo al contexto que se analizó muy severamente y dentro de los márgenes legales que la ley me permite", dijo la jueza María Noel Odriozola.

La fiscal del caso es Sabrina Flores y solicitó la condena a 18 años de cárcel por considerarlo autor de un delito de homicidio especialmente agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego en calidad de autor.

Seguí leyendo "Nos resulta muy incomprensible que no se haya logrado aplicar la absolución", dijo Tuana sobre Moisés

El artículo 36 que la defensa del joven y su familia pedían que se aplicara indica que "el estado de intensa conmoción provocada por el sufrimiento crónico producto de violencia intrafamiliar, faculta al Juez para exonerar de pena por los delitos de homicidio y de lesiones".

Para la Fiscalía, el contexto del padre "no justifica el accionar del imputado ni constituye causa de impunidad" y es un agravante que el homicidio fue dentro de la casa del hombre, quien le abrió la puerta a su hijo. Este le profirió 15 disparos con un arma que no fue encontrada. Moisés no tenía antecedentes.

"Los hechos de violencia alegados por la defensa habrían ocurrido hace más de 15 años. Por lo que resulta difícil sostener que existiera un terror actual al momento de los hechos, que no puede perderse de vista que no es un juicio contra Carlos Martínez, sino respecto de su hijo Moises. Tampoco puede perderse de vista que el lugar del hecho fue en la casa de la víctima, que este le abrió la puerta y que el hijo lo mató dentro de su casa. Sostiene que no se configuran los requisitos previstos en el artículo 36 del Código Penal", leyó la jueza sobre el alegato de Fiscalía.

Para la defensa, Moisés se encontró "en estado psicológico agudo, producto de una situación de severa desorganización, generada por los hechos que había conocido recientemente. Actuó con un grado severo de intensa conmoción".

"El comportamiento del imputado debe analizarse a la luz de una situación excepcional que afectó gravemente su estado psíquico, lo cual disminuyó significativamente su capacidad de autodeterminarse, ubicándose en lo dispuesto por el artículo 36 del código penal", agrega el alegato de la defensa.

Señala que el padre "no tuvo un rol paterno sino que ejerció violencia y terror sistemático".

"Yo no fui a matarlo. Solo fui a pedirle que no se acercara a mi madre. Una explicación por lo que nos había hecho", dijo el joven durante audiencias previas al fallo.

El padre de Moisés había sido condenado por un delito continuado de atentado violento al pudor contra su hija menor, Sara Martínez, por lo que fue condenado a tres años y dos meses de cárcel en 2010.

Para la Fiscalía, no valía el artículo 36 porque no hubo denuncias recientes y que ante la denuncia de Sara hubo respuestas. "En el caso de Joel, fue el padre que lo denunció a él", agrega el alegato de Fiscalía.

Para la jueza, se probó que "el imputado sufrió durante su niñez y adolescencia maltratos físicos y psicológicos de su padre, así como su madre y sus hermanas" y que "días antes de los hechos, Moisés tuvo una charla con su hermana, como consecuencia de que la víctima había dicho que se iría a vivir a Paysandú, enterándose de hechos de violencia hacia su madre que no sabía y al llegar a Montevideo, tuvo una charla con su hermana de la violencia que habían sufrido cuando eran niños".

También consideró que se probaron los múltiples disparos que le causaron muerte, y que no se constató que este se hubiera defendido. Luego, Moisés trasladó el cuerpo dentro de la casa y fue su hermana quien denunció el hecho, y la Policía lo encontró luego. "Moisés Martínez manifestó en esa instancia haber hecho lo que tenía que hacer", se agrega.

Antes de matar a su padre, Moisés supo que su madre y su otra hermana también habían sufrido abusos y otras formas de violencia por parte del hombre, informó la jueza en función de las declaraciones de familiares durante el juicio.

Para la jueza hay coherencia en las declaraciones de los familiares de Mosiés, sobre el "contexto de violencia familiar padecido y el estado de angustia que vieron a Moisés días antes de los hechos".

La declaración de la madre de Mosíes detalló que "la relación de su hijo con el padre era de miedo desde la infancia, no recordando una relación como correspondería de padre e hijo, existiendo violencia física ejercida por el padre, y tomó conocimientos posteriores de situaciones de abuso sexual. Agrega que se lo contaron, que nunca lo vio".

Después de esto, también se enteró de los abusos contra su otra hermana.

El psicólogo que atendió a Moisés como parte de la prueba presentada por la defensa dijo que el joven "presenta un cuadro de estrés postraumático complejo, vinculado a una historia prolongada de violencia intrafamiliar y que las 72 horas previas al hecho se encontraba sometido a una elevada carga emocional". También señalan que "cursó un estado disociativo, caracterizado por una desconexión parcial de la conciencia, compatible con un estado de intensa conmoción y que puede durar desde minutos, horas o meses".

En desarrollo.