Prisión para hombre que golpeó a su madre en Tacuarembó; tenía antecedentes por violencia

Un hombre fue condenado por agredir a su madre en el departamento de Tacuarembó; deberá cumplir 22 meses de prisión y seis meses de resarcimiento de 12 salarios mínimos a la víctima.

El director departamental de Violencia Doméstica, Diego Silva, dijo que la Policía concurrió a la vivienda y encontró a la mujer con heridas graves, mientras que el hombre se había dado a la fuga luego de la agresión.

Posteriormente fue ubicado en las inmediaciones de El Hongo donde fue detenido. La mujer presentó quemaduras con agua caliente, golpes en la cara que le ocasionaron la fractura de pómulo.

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Silva comentó que los vecinos llamaron a la Policía ya que escucharon los gritos de pedido de ayuda por parte de la mujer.

El hombre contaba con antecedentes por violencia y había sido formalizado en el departamento de Soriano donde tuvo problemas con la pareja, según dijo Silva.