RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONDENADO A 22 MESES

Prisión para hombre que golpeó a su madre en Tacuarembó; tenía antecedentes por violencia

El hombre fue condenado a 22 meses de penitenciaría; había sido formalizado en el departamento de Soriano donde tuvo problemas con la pareja.

fiscalía-tacuarembó-condenado

Un hombre fue condenado por agredir a su madre en el departamento de Tacuarembó; deberá cumplir 22 meses de prisión y seis meses de resarcimiento de 12 salarios mínimos a la víctima.

El director departamental de Violencia Doméstica, Diego Silva, dijo que la Policía concurrió a la vivienda y encontró a la mujer con heridas graves, mientras que el hombre se había dado a la fuga luego de la agresión.

Posteriormente fue ubicado en las inmediaciones de El Hongo donde fue detenido. La mujer presentó quemaduras con agua caliente, golpes en la cara que le ocasionaron la fractura de pómulo.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Un preso fugó de la cárcel y robó un chaleco antibalas y llaves de esposas: lo encontraron y volvió a prisión

Silva comentó que los vecinos llamaron a la Policía ya que escucharon los gritos de pedido de ayuda por parte de la mujer.

El hombre contaba con antecedentes por violencia y había sido formalizado en el departamento de Soriano donde tuvo problemas con la pareja, según dijo Silva.

Temas de la nota

Lo más visto

video
tiene 5 años

Encontraron a niño deambulando de madrugada en Rivera: "Estaba llorando, con dos teléfonos, una mochilita y todo mojado", dijo vecino
EN EGIPTO Y ESTADOS UNIDOS

Triple homicidio en el Cerro: las víctimas fueron dos hombres y una mujer, y hay otros dos heridos, uno de ellos grave
YA HAY CASI 1.000 RECIBIDOS

Se recibieron 66 estudiantes de la Utec Fray Bentos, entre ellos la primera ingeniera biomédica de esta universidad
CERRO DE MONTEVIDEO

Tiroteo entre delincuentes y la Policía: hay un detenido herido de bala y otro se dio a la fuga
DEMANDA AL MINISTERIO DEL INTERIOR

Gimena denuncia que hace cuatro años fue suplantada su identidad por una mujer que dio su nombre al ser detenida

Te puede interesar

Dos homicidios simultáneos en Montevideo: una persona fue acribillada a balazos y otra maniatada y con varios impactos de bala
PLÁCIDO ELLAURI Y MARCONI

Dos homicidios simultáneos en Montevideo: una persona fue acribillada a balazos y otra maniatada y con varios impactos de bala
El gobierno dio la cara, aseguró Civila ante críticas de la oposición tras muerte en situación de calle video
"RESPONSABILIDAD DE TODO EL ESTADO", DIJO

"El gobierno dio la cara", aseguró Civila ante críticas de la oposición tras muerte en situación de calle
Niño bajo amparo de INAU tras ser encontrado en la calle está en buenas condiciones, afirma jerarca; habrá audiencia el martes video
Menor deambulaba solo

Niño bajo amparo de INAU tras ser encontrado en la calle "está en buenas condiciones", afirma jerarca; habrá audiencia el martes

Dejá tu comentario