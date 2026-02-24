Andrea del Boca, exparticipantes, famosos y una uruguaya entre los primeros de Gran Hermano: Generación Dorada

El estreno de Gran Hermano : Generación Dorada trajo caras conocidas a la pantalla, pero también protagonistas de Tiktok y algunos que ya intentaron llevarse el premio mayor y volvieron décadas después para la revancha.

La anfitriona de la casa fue la gran actriz argentina Andrea del Boca. Llegó primero. Una cara familiar, pero que ahora debe mostrarse por fuera de cualquier personaje. A ella le siguieron 17 participantes y el número no se cierra ahí porque este martes hay más ingresos. Pero veamos quién es quién.

“Soy actriz, cantante, productora y directora… pero lo que más me gusta es jugar, así que por eso estoy acá, eso es Gran Hermano para mí”, dijo la actriz, que supo calar en las pantallas del Río de la Plata en novelas como "El sodero de mi vida", "Perla Negra", "Celeste", "Antonella" y "Estrellita mía".

EMANUEL DI GIOIA

Que volvían ex participantes ya se sabía. Restaba confirmar quiénes serían los que tendrían la segunda oportunidad de ingresar a la casa más famosa. El primer exhermanito en ingresar fue Emanuel Di Goia, que asegura que en la edición de 2011 le "arrebataron el premio". Como parte de su historia en la casa, es recordada una pelea con el conductor de entonces, Jorge Rial. Actualmente tiene un taller de chapa y pintura en San Martín.

LOLO POGGIO

Escuchar su voz fue volver al 2022... solo que en lugar de Julieta, la Poggio que entró esta vez fue Lolo. Y prometió que su juego es diferente al de la tercera en el podio de 2022/2023. Es influencer y aseguró que a diferencia de Juli, le gusta cocinar y es "un poco histérica".

CARMIÑA MASI

La primera paraguaya en ingresar a Gran Hermano Argentina. Es periodista, conductora, y su carrera en su país natal comenzó con polémica debido a que hizo declaraciones sobre “prohibir el lenguaje guaraní”. “No me importa caerle bien o mal a la gente porque ellos no me pagan el sueldo”, sostuvo en su presentación.

JENNIFER “PINCOYA” TORRES

Conocida en las redes sociales como “Pincoya sin glamour”, participó en Gran Hermano Chile 2023, donde tomó gran notoriedad. Tiene planeado molestar a los jugadores revolviendo la bombilla del mate. “Me veo conviviendo bien, si son ordenados no voy a pelear, pero si son sucios y no ordenan sí, me voy a pelear”, expresó la chilena.

TOMY RIGUERA

Es futbolista y asegura que mantiene el deseo de seguir jugando una vez que termine su experiencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Es conocido en las redes sociales por hacer contenido junto a su madre, en especial cuando sale a bailar con ella.

DANELIK GALAZAN

Es de Juan Bautista Alberdi, Tucumán. Vive de las redes sociales hace 5 años, donde hace contenido de humor. Cuando la hacen enojar, le salen muchas puteadas “porque lleva en la sangre lo tucumano”. Su objetivo es entrar a ganar y afirma que va a pelear por todo.

BRIAN SARMIENTO

Es exfutbolista y actualmente ejerce un rol de empresario con los jugadores. Se describe como una persona muy transparente, sincera. “A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”, sostiene el ex Racing, Estudiantes y All Boys.

CATALINA TCHERKASKI - “TITI”

Es tiktoker y dejó en claro desde un comienzo que no le gusta ser apodada “Cata”. Dando a conocer que le gusta mucho discutir, la influencer que hace de su vida una historia para las redes remarcó que “siempre tiene la razón”.

MANUEL IBERO

Oriundo de Zárate, Buenos Aires, quiere romper con el prejuicio de que “si estás trabado, no sos inteligente”. Estudió gran parte de su vida y se define como “soberbio, manipulador y de carácter fuerte” a pesar de que no le guste meterse en conflictos. Es el exnovio de Zoe Bogach, exparticipante del reality.

JUANI CARUSO

Le dicen “Juanicar” y es de Moreno, Buenos Aires. Es actor, cantante, influencer, tiktoker y tuitero. Trabajó en la película “La Sociedad de la Nieve” y reveló que se coló en los Oscars. Quiere entrar a Gran Hermano porque es fanático del juego, así que está decidido a entrar a jugar para “llegar lejos”.

YISELA PINTOS - “YIPIO”

Hace comedia desde hace una década, con comentarios sexuales y de cosas de la edad. “Me gustaría ser la primera gorda uruguaya que gane Gran Hermano”, aseveró la uruguaya en Gran Hermano.

DANIELA DE LUCÍA

Es una influencer y “coach” que promete tener “luces y sombras” dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Escribió libros sobre crecimiento personal, relaciones, liderazgo y amor propio, y entró al reality para “conseguir más cosas lindas de la vida”, aunque reparando en que ingresa a jugar desde el primer minuto porque “es la casa de Gran Hermano y no Rincón de Luz”.

JENNY MAVINGA

Es de África Central y está radicada en Argentina hace más de 20 años. Llegó al país “por creer en el amor” y se presentó vestida de novia en su clip antes de ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

NICOLÁS SÍCARO

Es de Villa Domínico, Avellaneda. Es artista desde pequeño, ya que empezó a hacer música a sus 4 años de edad. Actualmente se dedica también a YouTube y es el mejor amigo de Ian Lucas, con quien comparte su pasión por el arte.

DIVINA GLORIA

“Entrar en Gran Hermano es lo que me faltaba hacer, una porno y un Gran Hermano”, declaró la artista de extensa trayectoria. La actriz dice que quiere entrar a la casa para entretener y limpiar, y brindó el dato espectacular de que “es muy buena lustrando cosas doradas”.

EDUARDO CARRERA

Otro que viene por la revancha... pero 23 años después. “El que ríe último, piensa mejor”, sentenció antes de ingresar a la casa. "Se sorprenderían con las derrotas que he tenido", aseguró, como un adelanto de lo que ha aprendido en estas dos décadas. También estuvo en Gran Hermano España.

GABRIEL LUCERO

Del mundo del humor, la ilustración y animación, al mundo de la competencia de Gran Hermano. Gabriel Lucero, conocido por su "Gente Rota", fue uno de los últimos participantes en poner un pie en la casa este lunes.

FUENTE: CON INFORMACIÓN DE TELEFÉ