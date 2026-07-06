Anciana de 93 años fue encontrada sin vida en su casa de La Teja; investigan como muerte dudosa

La Policía investiga como muerte dudosa la de una anciana de 93 años encontrada dentro de su vivienda, en La Teja.

La mujer presentaba importantes heridas en su rostro, por lo que la Policía investiga si fueron causadas por su mascota o por una persona.

Los vecinos dieron cuenta a la Policía ya que en la mañana escucharon ruidos, pero no veían a la anciana.

Policía Científica y de la seccional 19 trabajaron en la escena. Las investigaciones continúan. Investigan como muerte dudosa la de una anciana de 93 años encontrada dentro de su casa. Presentaba heridas importantes en su rostro. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/zEwoq4JHvM — Subrayado (@Subrayado) July 7, 2026