Aduanas incautó 70.000 cigarrillos de contrabando valuados en $ 1.910.000, en ruta 3

Un operativo de la Aduana Móvil regional oeste y la Administración de Aduanas de Paysandú permitió la incautación de una camioneta marca Toyota Hilux con 70.000 cigarrillos de contrabando.

El procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada meses atrás, que permitió detectar a una persona que abastecía de cigarrillos paraguayos y brasileños a comercios de dicho departamento.

La mercadería ingresaba al país en infracción aduanera desde Argentina y Brasil.

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Tareas de inteligencia permitieron identificar el vehículo y detenerlo cuando circulaba de norte a sur por la ruta 3, antes de llegar a la ciudad de Paysandú. El mismo era conducido por un hombre mayor de edad.

En la inspección la Policía incautó 60.000 cigarrillos marca Gift, de origen paraguayo y 10.000 cigarrillos marca 51, fabricados en Brasil.

Se dispuso la incautación de la mercadería y del vehículo; lo decomisado fue estimado en $ 1.910.000.