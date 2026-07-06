Un operativo de la Aduana Móvil regional oeste y la Administración de Aduanas de Paysandú permitió la incautación de una camioneta marca Toyota Hilux con 70.000 cigarrillos de contrabando.
Aduanas incautó 70.000 cigarrillos de contrabando valuados en $ 1.910.000, en ruta 3
Tareas de inteligencia permitieron detener un vehículo que circulaba por ruta 3, antes de llegar a Paysandú. La mercadería provenía de Argentina y Brasil.
El procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada meses atrás, que permitió detectar a una persona que abastecía de cigarrillos paraguayos y brasileños a comercios de dicho departamento.
La mercadería ingresaba al país en infracción aduanera desde Argentina y Brasil.
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Tareas de inteligencia permitieron identificar el vehículo y detenerlo cuando circulaba de norte a sur por la ruta 3, antes de llegar a la ciudad de Paysandú. El mismo era conducido por un hombre mayor de edad.
En la inspección la Policía incautó 60.000 cigarrillos marca Gift, de origen paraguayo y 10.000 cigarrillos marca 51, fabricados en Brasil.
Se dispuso la incautación de la mercadería y del vehículo; lo decomisado fue estimado en $ 1.910.000.
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