Según publicó El País, fue una donación del Rotary Club de Canadá que llegó a Uruguay en 2017 y quedó trancado en el puerto.

El actual director general del Mides, Nicolás Martinelli, ordenó una investigación administrativa para determinar responsabilidades sobre las demoras, que ocasionaron gastos de casi 8.000 dólares.

Olivera publicó este este martes: “¡Nuevamente no otorgo! Ni "olvido", ni desidia, ni mala fe de las antiguas autoridades del Mides”.

La ex número dos del Mides aseguró que en agosto de 2019, y según consta en el expediente, las autoridades del Ministerio de Salud Pública no autorizan la utilización de los insumos hospitalarios por no cumplir con la normativa.

Ana Olivera on Twitter ¡Nuevamente no otorgo! Ni "olvido", ni desidia, ni mala fe de las antiguas autoridades del Mides. Con claridad, en el expediente las autoridades del MSP, en agosto de 2019 informan que No autorizan la utilización de los insumos hospitalarios por no cumplir con la normativa. — Ana Olivera (@AnaO1001) April 14, 2020

“El Rotary nos la ofreció, y justamente nos pareció que no se podía perder. El Cottolengo (Don Orione Masculino) ya sabía que el material hospitalario no podía ingresar”, escribió Ana Olivera el Twitter.

“El manto de duda continúa instalándose. El machaque persistente contra el "antiguo" Mides...”, publicó en la red social.