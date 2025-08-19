El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) amplió la zona del país alcanzada por una advertencia amarilla debido a la persistencia de lluvias abundantes. Casi todo el país, salvo el extremo noroeste, está con mal tiempo, (ver mapa abajo).
Amplían la zona bajo advertencia amarilla de Inumet por la persistencia de lluvias abundantes
El Inumet amplió la advertencia amarilla por lluvias abundantes y ahora alcanza a casi todo el país, salvo el extremo noroeste. Mucha lluvia en poco tiempo.
La advertencia rige desde temprano en la mañana de este martes y se extiende en principio hasta la hora 18:10.
“Una depresión atmosférica afecta el país, generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.
