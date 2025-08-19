RECIBÍ EL NEWSLETTER
MAL TIEMPO ESTE MARTES

Amplían la zona bajo advertencia amarilla de Inumet por la persistencia de lluvias abundantes

El Inumet amplió la advertencia amarilla por lluvias abundantes y ahora alcanza a casi todo el país, salvo el extremo noroeste. Mucha lluvia en poco tiempo.

Advertencia amarilla. Foto: FocoUy

Advertencia amarilla. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) amplió la zona del país alcanzada por una advertencia amarilla debido a la persistencia de lluvias abundantes. Casi todo el país, salvo el extremo noroeste, está con mal tiempo, (ver mapa abajo).

La advertencia rige desde temprano en la mañana de este martes y se extiende en principio hasta la hora 18:10.

“Una depresión atmosférica afecta el país, generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.

sindicato de conaprole lamento cierre de planta; se reune este miercoles y no descarta ninguna medida
Seguí leyendo

Sindicato de Conaprole lamentó cierre de planta; se reúne este miércoles y no descarta ninguna medida
Alerta-2

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LÍMITE ENTRE SAN JOSÉ Y CANELONES

Un hombre mató a otro y lo arrastraba cuando un testigo lo vio y llamó a la policía; fue detenido
LEZICA

Una mujer de 82 años fue atropellada por un ómnibus; tiene diagnóstico de posible amputación de ambas piernas
en ciudad vieja

Le rapiñó el auto a su madre, lo persiguió la Policía, chocó de frente con un taxi y fue detenido
NUBEL CISNEROS

"Martes y miércoles, dos días bastante complicados": ciclón extratropical, tormentas, lluvias y vientos muy fuertes
redes sociales

Duro mensaje de Aerolíneas Argentinas al plantel de Peñarol: "Lamentamos este tipo de actitudes"

Te puede interesar

Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
POLICIALES

Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
Murió la mujer de 82 años que fue atropellada el lunes por un ómnibus de la línea 409
EL SINIESTRO OCURRIÓ EN LEZICA

Murió la mujer de 82 años que fue atropellada el lunes por un ómnibus de la línea 409
Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5
SINIESTRO FATAL

Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5

Dejá tu comentario