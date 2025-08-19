Amplían la zona bajo advertencia amarilla de Inumet por la persistencia de lluvias abundantes

Advertencia amarilla. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) amplió la zona del país alcanzada por una advertencia amarilla debido a la persistencia de lluvias abundantes. Casi todo el país, salvo el extremo noroeste, está con mal tiempo, (ver mapa abajo).

La advertencia rige desde temprano en la mañana de este martes y se extiende en principio hasta la hora 18:10.

“Una depresión atmosférica afecta el país, generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.

