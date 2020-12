Amplían controles en Canelones para evitar aglomeraciones en fin de semana largo

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, anunció que esta noche y el fin de semana habrá mayores controles en las calles, sobre todo en la Costa de oro, para asegurar que no haya aglomeraciones.

El intendente dijo que los controles serán similares a los realizados el 24 de diciembre, coordinando con Prefectura y Policía pero con más equipo en la calle “lo mismo pero reforzado, la idea es tratar de evitar la aglomeración”.

“Que disfruten, que se divierta, no romper las burbujas (…) quedarse ahí, se puede. ¿Por qué echar a perder un momento para estar juntos por no tener en cuenta algunas cosas?, que tienen que ver con el número, no se puede hacer una fiesta para 20”, puntualizó.