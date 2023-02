Amenaza a Lacalle Pou motivó envío de documento reservado de la Jefatura de Florida a Astesiano, según Interior

Martínez dijo a Subrayado que la comunicación se dio el pasado 29 de julio en el marco de una amenaza al presidente de la República de parte de una persona, días antes de una visita del mandatario a la localidad de Independencia. En esa comunicación, Astesiano envía el documento policial sobre esta persona y le indica a Martínez que le llegó por vía del jefe de Policía, pidiendo reserva. La persona que hizo las amenazas estaba denunciada por desacato de una medida de no acercamiento en un caso de violencia doméstica.

Desde el Ministerio del Interior, se informó que el documento fue enviado por el Estado Mayor de Jefatura y no por el jefe de Policía, José Azambuya. El jefe de Florida asumirá como director nacional de Policía, en lugar de Diego Fernández en marzo, tras los cambios en el mando policial resueltos por el gobierno. Además, se indicó que en este caso particular el procedimiento fue adecuado, ya que por el reglamento del servicio de seguridad presidencial, en base a los artículos 6 y 23, la Policía debía facilitar esa información al ex jefe de la custodia, debido a que había una amenaza hacia el presidente.

Cabe recordar que días atrás, la fiscal Fossatti imputó al ex número tres de la Policía, Jorge Berriel, por revelación de secretos, debido a que le entregó a Astesiano documentos del Sistema de Gestión en Seguridad Pública, que son reservados.

Martínez agregó que el 2 de agosto, fecha de la visita de Lacalle Pou al Mevir en Independencia, recibió otro mensaje de Astesiano, donde este le informa que la persona que hizo la amenaza estaba tranquila en domicilio. También confirmó que este fue uno de los temas por los que declaró ante la fiscal Fossati como testigo en la causa.