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PARO Y ACTO DEL PIT-CNT

Sergio Sommaruga: "El sistema político en su conjunto le tiene que dar respuesta a los problemas urgentes de los trabajadores"

El PIT- CNT realizó una paro general parcial este martes con movilización desde el Centro hasta el Palacio Legislativo, donde se hizo el acto central. Sergio Sommaruga fue uno de los oradores.

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El PIT- CNT realizó este martes de 9 a 13 horas una paro general parcial con movilización desde la explanada de la Universidad de la República el Centro de Montevideo hasta cerca del Palacio Legislativo, donde se hizo el acto central.

Sergio Sommaruga fue uno de los oradores, y en rueda de prensa resumió el reclamo principal del movimiento sindical.

“Estamos ante la necesidad de avanzar en transformaciones que mejoren las condiciones de acceso al trabajo, que mejoren el salario de ese trabajo, de manera tal que tengamos una sociedad que resuelva los problemas de la gente”, dijo el dirigente sindical.

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En ese sentido dijo que una nueva reforma tributaria “es clave” porque “hace 30 años que tenemos infantilización de la pobreza”.

“Tenemos una tercera parte de la población económicamente activa que está sin trabajo o con subempleo o con precarización laboral”, agregó, y concluyó: “El 30% de los trabajadores y las trabajadoras en este país ganan 28.000 pesos líquidos por 40 horas semanales de trabajo, cuando un alquiler sale la mitad de eso. Después hay que vivir el resto del mes con la mitad de ese salario”.

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