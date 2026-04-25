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LOMAS DE LA TAHONA

Ambiente, Interior, Intendencia e INBA realizan operativo conjunto para ubicar al puma visto en barrio privado

Se realizó un rastrillaje intensivo en toda el área, a pie y utilizando drones con tecnología térmica. Hasta el momento, no ha sido posible determinar la ubicación del ejemplar, indicó el INBA el sábado de tarde.

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De inmediato, se activó un operativo conjunto interinstitucional que incluyó un rastrillaje intensivo en toda el área, a pie y utilizando drones con tecnología térmica, con el objetivo de localizar al animal y garantizar la seguridad de la población, informaron en un comunicado oficial conjunto.

Hasta el momento, no ha sido posible determinar la ubicación del ejemplar, se indicó. Se buscó al animal por toda la zona y se prevé continuar con el operativo en la noche, confirmó a Subrayado el presidente del INBA, Esteban Vieta. Se priorizará la seguridad de las personas y el bienestar del animal.

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Desde el INBA, se exhorta a la población a dar aviso inmediato al 911 ante cualquier nuevo avistamiento; no intentar acercarse, tocar ni interactuar con el animal; y mantener distancia y permitir la actuación de los equipos especializados en fauna.

Además, se recuerda a la población que la tenencia de animales silvestres en Uruguay es ilegal, de acuerdo a la ley 9.481 de protección de fauna autóctona de 1935.

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