Ambiente, Interior, Intendencia e INBA realizan operativo conjunto para ubicar al puma visto en barrio privado

Los Ministerios de Ambiente y del Interior, la Intendencia de Canelones y el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) confirmaron este sábado el avistamiento de un puma a las 9:30 de la mañana por parte de dos personas en la zona de Lomas de La Tahoma , en el departamento de Canelones.

De inmediato, se activó un operativo conjunto interinstitucional que incluyó un rastrillaje intensivo en toda el área, a pie y utilizando drones con tecnología térmica, con el objetivo de localizar al animal y garantizar la seguridad de la población, informaron en un comunicado oficial conjunto.

Hasta el momento, no ha sido posible determinar la ubicación del ejemplar, se indicó. Se buscó al animal por toda la zona y se prevé continuar con el operativo en la noche, confirmó a Subrayado el presidente del INBA, Esteban Vieta. Se priorizará la seguridad de las personas y el bienestar del animal.

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Desde el INBA, se exhorta a la población a dar aviso inmediato al 911 ante cualquier nuevo avistamiento; no intentar acercarse, tocar ni interactuar con el animal; y mantener distancia y permitir la actuación de los equipos especializados en fauna.

Además, se recuerda a la población que la tenencia de animales silvestres en Uruguay es ilegal, de acuerdo a la ley 9.481 de protección de fauna autóctona de 1935.