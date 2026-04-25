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EN FLORES

Murió un hombre mientras era detenido por la Policía tras dispararle a un perro que había matado a su oveja

El hombre fue a la comisaría a denunciar que un perro había matado a una de sus ovejas. Salió de allí con un rifle y se escucharon disparos. La Policía detuvo al hombre y en ese momento se descompensó y murió.

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Ocurrió el viernes de tarde cerca de la comisaría tercera de Poblado Andresito, en Flores.

Un hombre de 62 años fue a denunciar que un perro había matado a una de sus ovejas y herido a otra de gravedad.

Los policías le dijeron que ingresara a la comisaría para radicar la denuncia, pero el hombre se retiró del lugar en su vehículo.

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Según el informe policial primario, al que accedió Subrayado, los policías vieron que el hombre bajó de su vehículo y tras conversar con otra persona, ambos ingresaron a un predio contiguo a la comisaría.

Poco después escuchan un disparo de arma de fuego, por lo que los efectivos se dirigen al lugar con personal de apoyo que se encontraba en la zona (Grupo de Reserva Táctica y Brigada Departamental de Tránsito).

Allí ven que el hombre se retiraba del lugar con un rifle en la mano, marca BRNO, calibre 308.

En ese momento los policías le piden que se detenga y que deje el arma en el piso. Pero el hombre se niega y los policías le reducen, quitándole el arma.

Una vez detenido, los efectivos constatan que el hombre le había disparado a un perro, supuestamente el que atacó a sus ovejas.

En ese momento, cuando iban a trasladar al hombre detenido, se descompensa y cae al suelo.

De acuerdo al informe primario, los policías realizan las primeras tareas de reanimación y llaman a una ambulancia.

El hombre fue trasladado a la policlínica local, donde falleció mientras era atendido por personal médico.

Según el informe policial primario, todo el operativo quedó registrado en las cámaras corporales de los efectivos. Se enteró de lo sucedido a Fiscalía y Policía Científica.

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