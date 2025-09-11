RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO NACIONAL

Álvaro Delgado habló de impuestos que aparecen en el presupuesto "abajo de una piedra", y cuestionó uno en particular

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado dijo que en la ley de presupuesto del gobierno hay una tasa “que va a encarecer enormemente los productos fitosanitarios”.

Álvaro-Delgado-Expo-Prado-2025

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que en la ley de presupuesto del gobierno hay “algunos impuestos que no son los primeros, que aparecen pero que están abajo de una piedra”, y se refirió a uno en particular, a una tasa que grava los productos fitosanitarios.

Esa tasa, aseguró, “va a encarecer enormemente los productos fitosanitarios para la agricultura, para la granja, para la vitivinicultura, y la horticultura”.

Delgado reiteró que el Partido Nacional no va a votar ningún impuesto nuevo o ampliación de una ya existente: “El Partido Nacional no va a acompañar el tema de impuestos”.

sindicato de funcionarios de la udelar declaro persona no grata al exrector y actual director de la opp rodrigo arim
Seguí leyendo

Sindicato de funcionarios de la Udelar declaró persona no grata al exrector y actual director de la OPP Rodrigo Arim

La ley de presupuesto del gobierno crea el impuesto mínimo global para que empresas multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares al año paguen ese tributo en Uruguay y no en el exterior.

También se busca gravar la renta de capital por pago de dividendos en el exterior, y ponerle IVA a las compras minoristas en el exterior bajo el régimen de franquicias, el llamado “impuesto Temu”, en referencia a la plataforma china de comercio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TENÍA ANTECEDENTES

Asesinaron al conocido cantante "El Negro Kevin" en el barrio La Teja
EL HOMBRE SECUESTRÓ Y MATÓ A SUS HIJOS

Juzgado de Mercedes elevó a la Corte el expediente Morosini: discusiones, amenazas y un intento de suicidio
militares detenidos

Investigan a tres militares por violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco
tres heridas

Choque múltiple en la rambla de Punta Gorda: un auto se cruzó de senda y chocó a otros dos
INFORME ESPECIAL | SUBRAYADO

El sueño de la casa propia: qué hacen hoy los uruguayos y el plan del gobierno para la primera vivienda

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Lugar donde fueron encontrados los militares agrediendo a la joven.
tres militares

Fiscal reúne pruebas y prepara acusaciones primarias contra detenidos por violación en Paso Carrasco
Crédito: captura de Youtube, El Negro Kevin. video
asesinado en la teja

El Negro Kevin, un artista con miles de seguidores y un largo prontuario delictivo
Foto: Subrayado. Escena del homicidio, en un pasillo de La Cruz de Carrasco. video
esta mañana

Un joven fue asesinado a tiros en un pasillo de La Cruz de Carrasco

Dejá tu comentario