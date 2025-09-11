Álvaro Delgado habló de impuestos que aparecen en el presupuesto "abajo de una piedra", y cuestionó uno en particular

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , dijo que en la ley de presupuesto del gobierno hay “algunos impuestos que no son los primeros, que aparecen pero que están abajo de una piedra”, y se refirió a uno en particular, a una tasa que grava los productos fitosanitarios.

Esa tasa, aseguró, “va a encarecer enormemente los productos fitosanitarios para la agricultura, para la granja, para la vitivinicultura, y la horticultura”.

Delgado reiteró que el Partido Nacional no va a votar ningún impuesto nuevo o ampliación de una ya existente: “El Partido Nacional no va a acompañar el tema de impuestos”.

La ley de presupuesto del gobierno crea el impuesto mínimo global para que empresas multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares al año paguen ese tributo en Uruguay y no en el exterior.

También se busca gravar la renta de capital por pago de dividendos en el exterior, y ponerle IVA a las compras minoristas en el exterior bajo el régimen de franquicias, el llamado “impuesto Temu”, en referencia a la plataforma china de comercio.