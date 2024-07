Álvaro Delgado explicó por qué no eligió a Laura Raffo como vice y por qué se demoró el anuncio de Valeria Ripoll

“Una condicionante eran los resultados electorales. Está claro que en un escenario electoral diferente quizá la fórmula hubiera sido otra cosa porque tenías que reflejar una realidad partidaria que abroquelara al partido con los pesos más equilibrados”, explicó, y agregó: “Con Laura, con Jorge, hablé antes y hablé después, tengo la mejor onda y una relación de mucho afecto y respeto.

Yo adentro, que es algo intransferible, tenía la sensación de que teníamos que hacer algo más disruptivo. Yo hablé de enamorar, de que la fórmula tenía que enamorar a los blancos, a la coalición y a muchos que no nos votaron en el 2019 y que hoy pueden evaluar favorablemente la gestión del gobierno y los resultados”.

“Tenía adentro la idea de un cambio de paradigma, que el partido se tenía que abrir, y hay ejemplos en la historia (del partido). Ser abiertos, inclusivos, que tienda puentes con algunos sectores de la sociedad que yo entendía, y entiendo, que no le estábamos llegando bien y algunos sobre todo con algunos temas que a mi me interesan, y además comparto con Valeria Ripoll ese mismo interés por algunos temas muy sociales, la discapacidad es un ejemplo”, siguió Delgado.

Valeria Ripoll, “una de las posibilidades, no la única”.

“Veía en Valeria condiciones, primero mucha afinidad personal, y condiciones personales y políticas. La valentía de ser una mujer que tomó una decisión que no es fácil, que estaba decepcionada de donde estuvo militando mucho tiempo, que no tiene odios, que simplemente está decepcionada y siguió militando por las mismas causas en el Partido Nacional, afirmó Delgado sobre su, ahora, compañera de fórmula.

“Era una de las posibilidades, no era la única, tenía dos o tres nombres alternativos, me parece que es serio en esto, para quien aspiraba a ser el candidato único del partido, tener en la cabeza alternativas, no quedarte sin plan A y sin plan B en ese momento”, contó Delgado.

Al ser consultado entonces si con una diferencia menor entre él y Raffo hubiera optado por la precandidata para componer la fórmula como su vice, Delgado respondió: “Obviamente, era lo natural, no sé si lo habitual, pero yo sentía que era lo natural”.

¿Cuándo comunicó la decisión y qué pasó el domingo de noche?

Delgado contó cuándo fue el momento en que tomó la decisión, cómo la comunicó a los dirigentes y a los otros precandidatos, y qué pasó que se demoró el anuncio de la fórmula, que ocurrió sobre la medianoche del domingo.

“A mi grupo político, el viernes los reuní y le dije, puede pasar un escenario A y B, en esto les pido la confianza, y me dieron la confianza. La noche del domingo los junté y les dije, el escenario A no está, en el escenario B yo tengo una candidata que vengo pensando hace mucho tiempo y creo que tiene que ser mujer, y en este caso yo había avanzado en que para mi la paridad era deseable y en este caso, por estas razones, yo tomé la decisión de que fuera Valeria Ripoll. Unánimemente, estaba Beatriz Argimón, estaba José Luis Falero, Estaba Martín Lema, Javier García, no me acuerdo quién más y unánimemente dijeron ‘Álvaro, es una decisión correcta, vamos para adelante, te apoyamos y a partir del apoyo sectorial que había tenido el 75% del electorado, este sector, con mi candidatura bueno, llamé a Laura Raffo en primer lugar y llamé a Jorge Gandini”, detalló Delgado.

Acerca de la hora en que se anunció la fórmula, agregó: “Yo me había comprometido públicamente a que la fórmula salía esa noche, en el medio lo que pasa es que yo no quise interrumpir algo que estaba anunciando el Frente Amplio. El Frente Amplio, a diferencia de la elección pasada, definió la fórmula y salieron, con lo cual me parecía de orden esperar. Es más, en el discurso saludé a todos los precandidatos blancos, saludé a los candidatos de la coalición de gobierno y saludé a Yamandú Orsi también. Esa fue la secuencia. Teníamos que tener los datos, que vinieron un poco lentos. La única proyección de datos era la Usina de Percepción Ciudadana y teníamos un centro de monitoreo del Partido Nacional con los circuitos representativos de todo el país, que más o menos iban confirmando algunas cosas. Yo quería ir sobre datos más firmes, sabiendo cuál era la diferencia, y además en el medio anunciaron la fórmula del Frente Amplio, así que quizás se demoró media hora más de lo que podía haber sido entre que comuniqué mi decisión a mi sector, sobre esa base llamé a Laura, llamé a Jorge y salí abajo quizás muy emocionado. Ver a tus hijos emocionados, a tu mujer también, para un militante desde los 16 años, que te digan que vas a ser el candidato único de tu partido, y con el 75% de los votos, por eso la primera salida en la sede fue mucho más con el corazón, emocionado, y la salida en el Directorio habíamos dicho que iba a ser con consideraciones políticas”, puntualizó.

Acerca de la sorpresa y algún malestar que generó la designación de Ripoll, Delgado respondió: “Generó sorpresa, lo de malestar corre por cuenta suya. Yo le digo sorpresa y con el correr de las horas la sorpresa se va a ir asimilando”.