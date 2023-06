Álvaro Delgado calificó de "lamentable" la conferencia de prensa de Cosse sobre efectos de trihalometanos

"La conferencia de prensa de la intendenta de Montevideo del día de hoy nos pareció lamentable, nos pareció muy irresponsable manipular información médica", expresó. Y agregó: "En este tema tan sensible hay que ayudar y no alarmar".

El secretario de Presidencia espera que el tema no esté siendo manejado para fines políticas y que en este tipo de situaciones la gente tiene que ser la prioridad. "No podemos estar electoralizando estas cosas, la verdad que la conferencia de prensa hoy manipulando y tergiversando información médica me pareció lamentable", apuntó.

Delgado recomendó leer de forma completa el informe de la facultad, de la URSEA y el comunicado del decano de medicina, "no me voy a expedir yo, son temas bastante técnicos y está más que explicado ahí", dijo. También se refirió a las declaraciones de la intendenta sobre el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo: "Hace 48 horas eran sorprendentes declaraciones de la intendenta de Montevideo vinculadas al préstamo del BID que había anunciado, que no existía", manifestó.