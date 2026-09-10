Alumnos y padres de la Escuela 200 de Santa Lucía del Este reclaman solución ante el derrame de pozo séptico: "Las condiciones son insalubres"

Niños y padres de la Escuela 200 de Santa Lucía del Este reclaman una solución al desborde del pozo séptico que genera derrame hacia los patios en los que juegan los alumnos.

Paulina, una de las madres, dijo a Subrayado que al centro asisten unos 140 niños y que vienen reclamando desde el 2024 por las condiciones edilicias, techos rotos y presencia de ratas.

"Se fue pasando por un proceso de reclamos donde no hemos tenido respuesta. Hoy en días las cañerías están tapadas, los pozos negros se desbordan, los baños también. Se han pedido soluciones, pero en realidad lo único que hemos logrado es que pudieran venir de Inspección a ver el estado de la escuela, pero no hay soluciones reales al día de hoy", comentó.

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La madre indicó que este jueves realizaron un paro y exhortaron a los padres a no enviar a sus hijos.

"Las condiciones son insalubres. Cuando necesitan ir al baño van en las condiciones que están. Se llama a la barométrica, se llamó ayer y hoy ya están llenos de nuevo los pozos. Hay una situación que no se da a vasto con la higiene. Está pedida una escuela nueva, creemos que esta puede ser la solución", destacó.

Y agregó: "Quedaron que en enero de este año se iba a empezar a construir la escuela (...) van pasando los meses y no se empezó a construir esa escuela".

Se trata de la única escuela de tiempo extendido en la zona, por lo que las condiciones edilicias no dan a vasto para la demanda que tiene.

Por su parte, los propios alumnos dialogaron con Subrayado y dijeron que es una situación incómoda porque están unas 7 horas en la escuela y no pueden jugar en la cancha "porque está todo lleno de caca", ir al baño, ni abrir las ventanas porque "hay olor".

"Está horrible porque siempre que entramos hay olor en toda la escuela", manifestó uno de ellos. Todos piden que la escuela pueda ser arreglada.

Desde Educación Primaria, Gabriela Salsamendi, dijo que la situación los tiene muy ocupados y que se reunieron con los padres.

"Allí lo que está desbordado particularmente ahora es la grasera de la cocina, no son los pozos, los pozos de los baños ya se limpiaron, pero es una zona muy arenosa y la arena de los pozos sigue teniendo olor. Se retiró una parte de la arena, hay otra parte que sigue teniendo olor. Lo que nos aseguran es que en este momento no hay una dificultad que pueda tener riesgos sanitarios", señaló.

Además, destacó que la barométrica va cada 15 días y están viendo que otra pueda ir en ese intervalo para que sea semanal el desagote.

"Hay que desagotarla más seguido, eso es lo que nos transmiten a nosotros los técnicos", aclaró.