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CANELONES

Una familia filmó a un mono que apareció en su techo y estaba comiendo uvas del parral, en Progreso

Los dueños de casa llamaron a la Policía, y acudió Bienestar Animal al lugar, pero no volvieron a encontrar al animal.

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Una familia encontró un mono en el patio de su casa, en Progreso. El animal estaba sobre un techo, comiendo uvas de un parral.

En el video que registraron, se observa cómo el animal arranca los frutos.

La familia llamó a la Policía y Bienestar Animal concurrió al lugar, pero no lo volvieron a encontrar, y les dieron recomendaciones por si vuelve a aparecer.

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Sin embargo, en horas de la tarde del jueves el animal fue hallado, pero, de momento, no capturado.

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