Una familia filmó a un mono que apareció en su techo y estaba comiendo uvas del parral, en Progreso

Embed - Subrayado - Canal 10 on Instagram: "Una familia encontró un mono en el patio de su casa, en Progreso. El animal estaba sobre un techo, comiendo uvas de un parral. En el video que registraron, se observa cómo el animal arranca los frutos. La familia llamó a la Policía y Bienestar Animal concurrió al lugar, pero no lo volvieron a encontrar, y les dieron recomendaciones por si vuelve a aparecer."

View this post on Instagram