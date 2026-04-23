Una familia encontró un mono en el patio de su casa, en Progreso. El animal estaba sobre un techo, comiendo uvas de un parral.
Una familia filmó a un mono que apareció en su techo y estaba comiendo uvas del parral, en Progreso
Los dueños de casa llamaron a la Policía, y acudió Bienestar Animal al lugar, pero no volvieron a encontrar al animal.
En el video que registraron, se observa cómo el animal arranca los frutos.
La familia llamó a la Policía y Bienestar Animal concurrió al lugar, pero no lo volvieron a encontrar, y les dieron recomendaciones por si vuelve a aparecer.
Sin embargo, en horas de la tarde del jueves el animal fue hallado, pero, de momento, no capturado.
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