MONTEVIDEO

Alumno y su madre fueron agredidos por una docente en la UTU del Buceo

La Policía investiga el hecho. La denuncia fue efectuada por la madre del alumno y señaló que comenzó por el reclamo por una nota baja.

utu-buceo-montevideo

Una madre denunció que tanto ella como su hijo fueron agredidos por una docente en la UTU del Buceo.

De acuerdo a la denuncia, "la situación se genera por notas bajas en el boletín, ya que su hijo tenía hasta el anterior boletín un promedio de 11 y para este último le bajo la nota a 7 y que su hijo expresa haberle consultado a su profesora respecto a una nota, momento en el cual la misma se exaltó y comenzó a agredir físicamente tanto a la madre como al alumno, sin motivo aparente".

La agresión fue este martes y al lugar concurrieron efectivos policiales, donde la madre del alumno manifestó lo sucedido. Por su parte, la docente admitió que "se salió de sus cabales" y alegó que padece depresión. Una emergencia que concurrió al lugar diagnosticó un "posible brote psicótico". La madre del menor fue dada de alta en el lugar.

En la institución, un vidrio de la puerta de la Dirección resultó dañado.

