Una madre denunció que tanto ella como su hijo fueron agredidos por una docente en la UTU del Buceo.
Alumno y su madre fueron agredidos por una docente en la UTU del Buceo
La Policía investiga el hecho. La denuncia fue efectuada por la madre del alumno y señaló que comenzó por el reclamo por una nota baja.
De acuerdo a la denuncia, "la situación se genera por notas bajas en el boletín, ya que su hijo tenía hasta el anterior boletín un promedio de 11 y para este último le bajo la nota a 7 y que su hijo expresa haberle consultado a su profesora respecto a una nota, momento en el cual la misma se exaltó y comenzó a agredir físicamente tanto a la madre como al alumno, sin motivo aparente".
La agresión fue este martes y al lugar concurrieron efectivos policiales, donde la madre del alumno manifestó lo sucedido. Por su parte, la docente admitió que "se salió de sus cabales" y alegó que padece depresión. Una emergencia que concurrió al lugar diagnosticó un "posible brote psicótico". La madre del menor fue dada de alta en el lugar.
Femicidio Treinta y Tres: "No teníamos ninguna noticia de que hubiera incumplido posterior a la desconexión", dijo Zabaleta
En la institución, un vidrio de la puerta de la Dirección resultó dañado.
Dejá tu comentario