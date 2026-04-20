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CERRO LARGO

Alumno de 12 años golpeó a su maestra en escuela de Melo

El hecho ocurrió el jueves de la semana pasada y fue denunciado ante la Policía; está en investigación.

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Un niño de 12 años agredió a una maestra en escuela de Melo. El menor la golpeó tras alterarse.

El hecho fue denunciado ante la Policía y está en investigación.

El alumno de sexto año tuvo otros episodios con otros maestros y compañeros en instancias anteriores.

Salón de Inicial y Primaria. Foto: FocoUy
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Primaria investiga denuncia contra una maestra por agresión a una niña de 4 años

Desde la Inspección Departamental de Cerro Largo se refirieron al hecho como “una situación de violencia” que fue comunicada a las autoridades de Primaria y que está en investigación. También se realizan acciones desde el programa Escuelas Disfrutables.

La Inspección sigue “el mapa de ruta para casos de violencia”.

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