Alumno de 12 años golpeó a su maestra en escuela de Melo

Un niño de 12 años agredió a una maestra en escuela de Melo. El menor la golpeó tras alterarse.

El hecho fue denunciado ante la Policía y está en investigación.

El alumno de sexto año tuvo otros episodios con otros maestros y compañeros en instancias anteriores.

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Desde la Inspección Departamental de Cerro Largo se refirieron al hecho como “una situación de violencia” que fue comunicada a las autoridades de Primaria y que está en investigación. También se realizan acciones desde el programa Escuelas Disfrutables.

La Inspección sigue “el mapa de ruta para casos de violencia”.