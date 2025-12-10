Alta demanda y largas filas para obtener o renovar documentos; Identificación Civil amplía su horario

En la Dirección Nacional de Identificación Civil ( DNIC ) se registran largas filas de personas que se acercan para obtener o renovar sus documentos.

Funcionarios de la oficina dijeron que diciembre es el mes con mayor demanda en las 36 oficinas de todo el país.

Ante el aumento de demanda en esta época del año, Identificación Civil amplió su horario de atención que funciona de lunes a viernes de 7 a 18 horas y los sábados de 8 a 14 horas.

Se procesan aproximadamente 300 trámites urgentes diarios. Se dan 150 números presenciales y se procesan 150 por agenda web.

La dirección informa que con 60 días anteriores al vencimiento del documento las personas pueden agendar un trámite común y evitar grandes esperas.

De todas formas, las filas para trámites urgentes se hacen largas, tanto de uruguayos como de extranjeros, para renovación o extravío.