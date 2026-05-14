RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA VÍCTIMA TIENE 15 AÑOS

Condenaron a cuatro años de cárcel a dos hombres que abusaron sexualmente de una adolescente en Tacuarembó

Los hombres tienen 27 y 31 años. Fueron atrapados "en flagrancia impripia" después de que la víctima llamara al 911.

patrullero-tacuarembo

Dos hombres de 27 y 31 años fueron condenados por proceso abreviado a 4 años de cárcel por el delito de abuso sexual especialmente agravado a una adolescente de 15 años en Tacuarembó.

La fiscal del caso, Ángela Bonke, explicó que el caso fue trabajado "en flagrancia impropia, lo que significa es que los imputados fueron detenidos instantes después de consumado el hecho que después se les terminó imputando y por el que fueron condenados".

"Hubo una llamada al 911, que fue una de las diligencias que pedimos, tener la grabación de esa llamada al 911, para ver lo que decía en ese momento la víctima. Y la Policía actuó inmediatamente. A los pocos minutos o segundos arribaron al lugar donde estaban las víctimas, que pudieron señalar para dónde se iban los que presuntamente habían cometido el hecho, la Policía les dio seguimiento y los pudo detener enseguida", detalló la fiscal. La víctima estaba junto a otra adolescente de 17 años.

El homicidio fue en Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, en Flor de Maroñas.
Seguí leyendo

Condenaron a un adolescente por el homicidio de una mujer en Flor de Maroñas: confesó que le pagaron por disparar

Temas de la nota

Lo más visto

Niño Godzilla: el fenómeno muy potente que llega con eventos severos de lluvias y tormentas
FENÓMENO METEOROLÓGICO

Niño Godzilla: el fenómeno "muy potente" que llega con "eventos severos" de lluvias y tormentas
MONTEVIDEO

Nueva filmación del hombre buscado por delitos sexuales lo ubica en Brazo Oriental acosando a otra adolescente
MINISTRO DE ECONOMÍA EN ADM

Gobierno revisa incentivos en impuestos para compra de vehículos eléctricos, pero con "tiempo de adaptación", dijo Oddone
En piedras blancas

Una niña de 11 años fue detenida por robar en un supermercado y golpear a los guardias
Agresor detenido

Policía retirado le apuntó con un arma a la conductora de un ómnibus tras accidente en el Intercambiador Belloni

Te puede interesar

Datos finales del censo 2023: 350.000 personas no habían sido contabilizadas; 34.500 viven en asentamientos
OMISIÓN CENSAL DE 10,3%

Datos finales del censo 2023: 350.000 personas no habían sido contabilizadas; 34.500 viven en asentamientos
Gustavo Basso y Pablo Carrasco, en una actividad de Conexión Ganadera. Foto: captura de pantalla de video publicado por Conexión Ganadera.
TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL

Justicia confirmó que la herencia de Gustavo Basso irá a concurso por la causa de Conexión Ganadera
Orsi: El 50% de los votantes del Frente Amplio en Uruguay simpatiza con Bukele, una encuesta dio eso, tremendo, ¿no? video
EL PRESIDENTE HABLÓ SOBRE SEGURIDAD

Orsi: "El 50% de los votantes del Frente Amplio en Uruguay simpatiza con Bukele, una encuesta dio eso, tremendo, ¿no?"

Dejá tu comentario