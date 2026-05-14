Condenaron a cuatro años de cárcel a dos hombres que abusaron sexualmente de una adolescente en Tacuarembó

Dos hombres de 27 y 31 años fueron condenados por proceso abreviado a 4 años de cárcel por el delito de abuso sexual especialmente agravado a una adolescente de 15 años en Tacuarembó .

La fiscal del caso, Ángela Bonke, explicó que el caso fue trabajado "en flagrancia impropia, lo que significa es que los imputados fueron detenidos instantes después de consumado el hecho que después se les terminó imputando y por el que fueron condenados".

"Hubo una llamada al 911, que fue una de las diligencias que pedimos, tener la grabación de esa llamada al 911, para ver lo que decía en ese momento la víctima. Y la Policía actuó inmediatamente. A los pocos minutos o segundos arribaron al lugar donde estaban las víctimas, que pudieron señalar para dónde se iban los que presuntamente habían cometido el hecho, la Policía les dio seguimiento y los pudo detener enseguida", detalló la fiscal. La víctima estaba junto a otra adolescente de 17 años.