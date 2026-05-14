Identificaron al hombre asesinado a balazos en la madrugada en la zona de Tres Cruces; hay dos detenidos

La Policía identificó al hombre asesinado de dos balazos en la madrugada de este jueves en la zona de Tres Cruces. Se trata de un individuo de 30 años con diez antecedentes penales, según dijeron fuentes del caso a Subrayado .

En un allanamiento, minutos antes de las 13 horas, en una casa ubicada a pocos metros de la esquina donde ocurrió el crimen fueron detenidos dos hombres. Uno tiene 22 años y dos antecedentes penales. Para los investigadores, entre los detenidos podría estar el autor de los disparos.

Adentro de la casa, la Policía incautó una pistola y dosis de pasta base. Personal de Científica también trabajó en la vivienda allanada en busca de indicios.

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EL CRIMEN

De acuerdo a testigos, la víctima se encontraba en la calle cuando llegó un hombre que, sin decirle nada, le disparó y fugó.

Tras ser herido, el hombre fue trasladado al Hospital de Clínicas donde ingresó en paro cardiorrespiratorio con herida de arma de fuego en el abdomen. Minutos después, murió.

"A partir del análisis de registros de videovigilancia, se obtuvo información relevante sobre el presunto autor. Asimismo, se investiga un posible antecedente de agresión ocurrido horas antes entre las mismas personas", señaló la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

En la escena del homicidio, los efectivos incautaron dos casquillos de calibre 9 milímetros. La Policía Científica hizo pericias en el lugar, mientras que la investigación quedó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.