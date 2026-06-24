Allanamientos en zona de Casabó terminaron con cinco detenidos y la incautación de armas, cartuchos y celulares

Varios allanamientos realizados en las últimas horas en la zona de Casabó terminaron con cinco detenidos e incautaciones de armas, cartuchos y celulares.

Personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional IV con apoyo de UNATEM allanó una vivienda ubicada en Pasaje Aldea, donde fue detenido un hombre e incautada una escopeta calibre 16, 41 cartuchos calibre 25, 12 cartuchos calibre 16, 4 teléfonos celulares.

Paralelamente, distintas dependencias del Ministerio del Interior en coordinación con Aduanas llevaron adelante otros allanamientos en diferentes puntos del país que terminaron con la incautación de bebidas alcohólicas, refrescos, productos de higiene personal, cigarrillos, tabaco, alimentos y otros artículos de consumo.

Las investigaciones continúan.

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