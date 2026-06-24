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OPERATIVOS

Allanamientos en zona de Casabó terminaron con cinco detenidos y la incautación de armas, cartuchos y celulares

La Policía y Aduanas realizaron otros allanamientos de forma paralela en distintos puntos del país en los que incautaron bebidas alcohólicas, refrescos, productos de higiene personal, cigarrillos, tabaco, alimentos.

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Varios allanamientos realizados en las últimas horas en la zona de Casabó terminaron con cinco detenidos e incautaciones de armas, cartuchos y celulares.

Personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional IV con apoyo de UNATEM allanó una vivienda ubicada en Pasaje Aldea, donde fue detenido un hombre e incautada una escopeta calibre 16, 41 cartuchos calibre 25, 12 cartuchos calibre 16, 4 teléfonos celulares.

Paralelamente, distintas dependencias del Ministerio del Interior en coordinación con Aduanas llevaron adelante otros allanamientos en diferentes puntos del país que terminaron con la incautación de bebidas alcohólicas, refrescos, productos de higiene personal, cigarrillos, tabaco, alimentos y otros artículos de consumo.

Ministerio del Interior
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Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000

Las investigaciones continúan.

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