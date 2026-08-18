Treinta y Tres: pareja condenada por colaborar en alojamiento de asesinos y eliminar evidencias de doble homicidio

Un hombre y una mujer fueron condenados por colaborar en un doble homicidio que ocurrió en Treinta y Tres en enero de 2025. En el hecho también resultó herida grave una mujer, pareja de una de las víctimas fatales.

Los investigadores pudieron probar que esta pareja intervino en “la logística para el arribo y alojamiento de los perpetradores” del doble crimen, y eliminó las evidencias incriminatorias, informó la Fiscalía en comunicado.

La condena se obtuvo por juicio oral, y la resolución fue que ambos son co-autores penalmente responsables de dos delitos de homicidio especialmente agravados por la premeditación y un delito de lesiones graves especialmente agravadas, en concurso real. El hombre debe cumplir 20 años de cárcel y la mujer, 18.

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Los autores materiales del hecho son dos ciudadanos brasileños, no identificados hasta el momento. “Ingresaron al país a efectos de ejecutar la agresión”, indica Fiscalía.

El doble crimen ocurrió el 13 de enero de 2025, a las 21:00 horas. Los asesinos bajaron de una camioneta y dispararon hacia las víctimas, que estaban en una vereda del barrio 25 de agosto.