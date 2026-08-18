Un hombre y una mujer fueron condenados por colaborar en un doble homicidio que ocurrió en Treinta y Tres en enero de 2025. En el hecho también resultó herida grave una mujer, pareja de una de las víctimas fatales.
Treinta y Tres: pareja condenada por colaborar en alojamiento de asesinos y eliminar evidencias de doble homicidio
El hombre cumplirá 20 años de cárcel y la mujer, 18. La condena es por coautoría en homicidio especialmente agravado.
Los investigadores pudieron probar que esta pareja intervino en “la logística para el arribo y alojamiento de los perpetradores” del doble crimen, y eliminó las evidencias incriminatorias, informó la Fiscalía en comunicado.
La condena se obtuvo por juicio oral, y la resolución fue que ambos son co-autores penalmente responsables de dos delitos de homicidio especialmente agravados por la premeditación y un delito de lesiones graves especialmente agravadas, en concurso real. El hombre debe cumplir 20 años de cárcel y la mujer, 18.
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Los autores materiales del hecho son dos ciudadanos brasileños, no identificados hasta el momento. “Ingresaron al país a efectos de ejecutar la agresión”, indica Fiscalía.
El doble crimen ocurrió el 13 de enero de 2025, a las 21:00 horas. Los asesinos bajaron de una camioneta y dispararon hacia las víctimas, que estaban en una vereda del barrio 25 de agosto.
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