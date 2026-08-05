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CERRO Y CONCILIACIÓN

Mono Tití, 8 detenidos y droga incautada en allanamientos que buscan desarticular clan familiar

La Brigada Departamental Antidrogas llevó adelante varios operativos en los barrios Cerro, Villa del Cerro y Conciliación. Se trata de la segunda vez en menos de un mes que se incauta un animal exótico.

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La Policía detuvo a 8 personas e incautó droga y un mono en varios allanamientos realizados este miércoles en los barrios Cerro, Villa del Cerro y Conciliación.

El animal exótico incautado es un mono tití, se trata de la segunda vez que incautan un mono, la vez anterior había sido una mona capuchina en allanamientos en el barrio Peñarol.

La Brigada Departamental Antidrogas busca desarticular este clan familiar que opera en dichos puntos de Montevideo.

Ministerio del Interior
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Operación Ibiza terminó con 8 detenidos y la incautación de un mono Tití, droga, armas, un vehículo y municiones

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que se trata de un clan de perfil bajo, poco conocido, pero que opera hace un tiempo y ha generado problemas, como balaceras y homicidios.

Las investigaciones continúan.

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