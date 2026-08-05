Mono Tití, 8 detenidos y droga incautada en allanamientos que buscan desarticular clan familiar

La Policía detuvo a 8 personas e incautó droga y un mono en varios allanamientos realizados este miércoles en los barrios Cerro, Villa del Cerro y Conciliación.

El animal exótico incautado es un mono tití, se trata de la segunda vez que incautan un mono, la vez anterior había sido una mona capuchina en allanamientos en el barrio Peñarol.

La Brigada Departamental Antidrogas busca desarticular este clan familiar que opera en dichos puntos de Montevideo.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que se trata de un clan de perfil bajo, poco conocido, pero que opera hace un tiempo y ha generado problemas, como balaceras y homicidios. Las investigaciones continúan. La Brigada Departamental Antidrogas busca desarticular un clan familiar que opera en los barrios Cerro, Villa del Cerro y Conciliación. Se realizaron varios allanamientos que terminaron con la detención de 8 personas y la incautación de droga. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/wsb0RxqU6I — Subrayado (@Subrayado) August 5, 2026

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